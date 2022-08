Daihatsu Tampilkan Modifikasi Terios Bertema 7 Wonders di GIIAS 2022

DAIHATSU hadirkan unit modifikasi bertema Terios 7 Wonders di booth Daihatsu Hall 5A pada perhelatan GIIAS (GAIKINDO Indonesia International Auto Show) yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, pada 11- 21 Agustus 2022.

Dari total 9 unit eksibisi yang dihadirkan Daihatsu pada GIIAS tahun ini, 2 di antaranya merupakan unit modifikasi yang dikembangkan oleh tim Research and Development PT Astra Daihatsu Motor: Xenia Sport & Terios 7 Wonders.

Pada unit modifikasi Terios, didesain dengan mengedepankan tampilan tough dan adventurous sesuai dengan product positioning Terios sebagai rear-wheel drive SUV.

Kepala Divisi Industrial Design PT Astra Daihatsu Motor Mark Widjaja menjelaskan, selain styling yang lebih tough, di event GIIAS ini Daihatsu juga ingin menunjukkan milestone ekspedisi Terios 7 Wonders yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya sejak 2012 hingga saat ini.

Terios modifikasi yang berbasis varian R A/T ini hadir dengan warna two-tone perpaduan antara sand khaki dan hitam, dengan tambahan aksen oranye. Pada bagian depan, wajah Terios yang dibuat all black menambah kesan tangguh yang khas petualang, dengan tampilan warna black matte pada area bumper yang dipadukan aksen garis oranye secara continuous dari headlamp ke grill memberikan kesan maskulin pada keseluruhan tampilan Terios.

Pada sisi samping Terios, terlihat livery yang menggambarkan sejarah perjalanan Terios 7 Wonders yang merupakan kegiatan ekspedisi jelajah nusantara dengan tujuan mengekspos mulai dari keindahan alam, kekayaan flora dan fauna, hingga budaya kearifan lokal yang ada di Indonesia.

Senada dengan wajah Terios, bagian belakang mobil ini juga menggunakan rear lamp model smoked black, juga dilengkapi dengan aksen oranye. Pada bagian kaki-kaki, Terios menggunakan velg original berdiameter 17 inch dengan nuansa two tone untuk menambah kesan adventurous dengan aksen oranye. Velg ini dibalut ban Savero A/T Plus 235/75 R17, serta diberikan lift-kit agar mobil terlihat lebih gagah.

Menyempurnakan tampilan Terios si Sahabat Petualang, Daihatsu menyematkan roof rack dan light bar berwarna hitam di bagian atap.

Sebagaimana diketahui, ekspedisi Terios 7 Wonders telah sukses jelajahi berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari Sumatera pada tahun 2012, Jawa (2013), Kalimantan (2014), Flores (2015), Sulawesi (2016), Maluku Utara (2017), Maluku Selatan (2018), Bengkulu, Pontianak, dan Kolaka pada 2019, serta Kalimantan, dan Sumba pada 2022.

“Sebagai model dengan tagline Sahabat Petualang, kami berharap hadirnya unit modifikasi Terios ini dapat memberikan inspirasi bagi Sahabat Daihatsu dalam memodifikasi kendaraannya. Sekaligus mempromosikan ekspedisi Terios 7 Wonders yang juga merupakan salah satu program ikonik khas Daihatsu dalam eksplorasi jelajah nusantara di Indonesia,” ujar Mark Widjaja, Industrial Design Division Head PT Astra Daihatsu Motor (RO/OL-7)