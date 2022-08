Wuling Gelar First Driving Impression Air ev

WULING Motors (Wuling) menggelar kegiatan bertajuk First Driving Impression Wuling Air ev di kompleks Nava Park, BSD City mulai sejak 13 hingga 19 Agustus 2022 untuk rekan media nasional. Kegiatan kali menggunakan tiga unit Air ev untuk dicoba di lintasan yang sudah disiapkan. Pengalaman ini disajikan dalam rangka memberikan gambaran berkendara bersama Air ev dalam situasi mobilitas perkotaan sehari-hari.

"Wuling Air ev dihadirkan dengan membawa semangat Drive For A Green Life yang mengedepankan beragam kemudahan, mulai dari easy to use, easy to charge sampai dengan easy to own. Kali ini rekan media diajak untuk mencoba mobil listrik pertama Wuling untuk pasar Indonesia ini dalam aspek penggunaannya pada situasi berkendara harian. Kami berharap rekan media dapat merasakan kemudahan sebagai pengendara serta kenyamanan sebagai penumpang dalam Air ev," jelas Media Relations Wuling Motors Brian Gomgom selaku, Jumat (19/8).

Sebelum dimulai, para jurnalis menyaksikan video sambutan dari Wuling Motors, dilanjutkan dengan penjelasan cara mengendarai Wuling Air ev, serta penjelasan alur lintasan yang digunakan. Kemudian, para awak media berkesempatan mencoba tiga unit Air ev yang sudah disediakan.

Pada lintasan yang disiapkan di area Nava Park ini menggambarkan berbagai situasi umum jalanan sehari-hari seperti ramp untuk mencoba fitur Hill Hold Control dan Auto Vehicle Holding (AVH), manuver u-turn, hingga manuver zig-zag.

Para jurnalis juga berkesempatan mencoba salah satu fitur canggih Air ev, yaitu Smart Start System yang berfungsi untuk menyalakan mobil listrik Air ev tanpa menekan tombol atau memutar anak kunci. Pengguna hanya tinggal membawa kunci, menginjak rem, menunggu notifikasi 'ready' pada layar meter cluster lalu putar knop transmisi ke D atau R, dan non aktifkan electric parking brake, maka Air ev siap untuk dijalankan. Sedangkan, untuk mematikan Air ev dengan cara menginjak pedal rem, lalu memutar knop transmisi ke P dan aktifkan electric parking brake, kemudian kunci pintu dari luar mobil.

Dalam hal performa, Air ev didukung motor listrik bertenaga 30 kW dan torsi sebesar 110 Nm. Sumber energinya menggunakan baterai lithium ferro-phosphate. Tipe Standard Range berbekal baterai berkapasitas 17,3 kWh dengan jarak tempuh hingga 200 kilometer dan 26,7 kWh untuk tipe Long Range dengan jarak tempuh sampai 300 kilometer saat terisi penuh.

Dalam hal inovasi, Air ev juga hadir dengan fitur canggih dan terdepan dari Wuling yakni Internet of Vehicle (IoV) yang menjadikan pengguna dan kendaraannya terhubung melalui remote control app MyWuling+. Inovasi ini memungkinkan pengguna untuk mengotrol beragam fungsi pada kendaraan melalui smartphone. Selain itu, kendaraan listrik compact ini juga didukung fitur perintah suara pertama yang menggunakan Bahasa Indonesia, yaitu Wuling Indonesian Command (WIND) untuk mengoperasikan berbagai fitur berkendara dengan mudah. (S-4)