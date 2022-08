Dua Kendaraan Listrik BMW Hadir di GIIAS

BMW Indonesia turut serta menghadirkan kendaraan listriknya di ajang Gaikindo Internasional Auto Show (GIIAS) 2022 dengan tema Joy Electrified. Dalam pameran ini kali ini, BMW memamerkan dua model kendaraan Battery Electric Vehicle (BEV) yakni, BMW iX dan BMW i4.

Presiden Director BMW Indonesia, Ramesh Divyanathan menyampaikan, Joy Electrified merupakan kampanye BMW Group untuk mendukung industri otomotif nasional. Tidak hanya fokus dengan memperkenalkan kendaraan premium inovatif yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, tetapi juga dengan secara konsisten mendorong inovasi teknologi dengan energi terbarukan, Sustainability, dan mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik premium di tanah air.

“Kami mengambil langkah nyata menuju mobilitas masa depan, BMW Group Indonesia telah memiliki rangkaian kendaraan listrik lengkap. Hadirnya BMW iX dan BMW i4 di Indonesia akan hadirkan tolak ukur baru dari sebuah kendaraan listrik mewah,” ungkap Ramesh dalam keterangan resminya, Kamis (11/8).

Ramesh menjelaskan, BMW iX mengusung teknologi BMW eDrive generasi kelima dengan penggerak elektrik semua roda elektrik dan jangkauan jarak yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehari-hari. hadir dalam varian BMW iX xDrive40, memiliki output 26 hp yang memungkinkannya untuk mencapai kecepatan 100 km/jam dari 0 dalam 6,1 detik.

Sedangkan untuk BMW i4 tersedia dalam satu varian model di Indonesia: BMW i4 eDrive40 M Sport yang dibekali motor listrik 340 hp berpenggerak roda belakang klasik. BMW i4 dapat mencapai 0 hingga 100 km/jam dalam 5,7 detik dan mencatat jangkauan yang dihitung WLTP hingga 580 kilometer. BMW i4 menggabungkan ciri khas sportivitas dari coupé BMW dengan kenyamanan kendaraan empat pintu dan fungsionalitas modern.

Adapun, BMW iX xDrive40 Sport ditawarkan seharga Rp2.267.000.000 off the road dan BMW i4 eDrive40 M Sport seharga Rp1.997.000.000 off the road. (S-4)