Backgrounder All New GR86

TOYOTA GAZOO Racing (TGR) bukan sekadar entitas balap global Toyota. Lebih dari itu, TGR juga memiliki target untuk menghadirkan ever-better cars yang mewarisi DNA mobil balap Toyota yang berprestasi di berbagai ajang motorsport global.

Berbekal database assets yang diraih di arena balap, TGR sanggup meramu mobil versi jalan raya yang bisa membangkitkan passion dan menghadirkan excitement kepada penggunanya sejalan dengan komitmen untuk menghadirkan Joy of GR kepada semua orang.

Flagship dari produk ciptaan TGR adalah Toyota GR Supra. Sports car berkarakter retro sport yang sangat kental ini merupakan kendaraan yang dikembangkan oleh TGR secara langsung dari nol. Pengalaman di dunia balap, terutama di sirkuit legendaris Nürburgring, dijadikan acuan pengembangan.

Hasilnya, GR Supra menjadi lahir dengan performa yang memikat banyak sports car enthusiast di seluruh dunia. Bertolak dari kesuksesan GR Supra,

TGR menciptakan GR Yaris yang mewarisi DNA mobil reli Toyota di ajang World Rally Championship (WRC). Dan sekarang, All New GR86 hadir sebagai sports car baru andalan TGR yang menjanjikan karakter berkendara yang fun to drive.

Sejarah Toyota 86

All New GR86 merupakan generasi kedua dari Toyota 86. Pertama hadir di Indonesia tahun 2012, Toyota 86 mewarisi DNA Toyota AE86 yang pernah begitu mempesona pecinta mobil kencang di tahun 1980an.

Sejak awal, kendaraan 2 pintu ini diposisikan supaya dapat memberikan kesenangan berkendara terbaik tanpa perlu menggunakan mesin besar. Kunci utama kekuatan Toyota 86 ada pada pengendalian yang begitu akurat dan lincah, sekaligus sanggup memberikan sensasi berkendara yang menyenangkan.

Sports car yang juga memiliki julukan “Hachi-Roku” dalam bahasa Jepang yang berarti 86, menggunakan mesin boxer 1.998 cc dengan teknologi D-4S (Direct Injection 4-stroke Gasoline Superior) dilengkapi transmisi 6-speed manual atau 6-speed otomatis yang diteruskan ke roda belakang.

Tenaga yang dihasilkan tembus 200 PS pada 7.000 rpm dan torsi 205 Nm pada 6.400–6.600 rpm. Ciri khas mobil sport ini adalah center of gravity yang rendah hanya 460 mm berkat konstruksi mesin boxer. Berat totalnya hanya 1.239 kg, dan distribusi bobot depan-belakang mencapai 53:47, sehingga begitu fun to drive.

Didatangkan utuh dari Jepang, profil bodi Toyota 86 mengingatkan pada mobil sport klasik Toyota dengan kap mesin lebih panjang sehingga memberi kesan maskulin.

Bodi yang dirancang tajam di bagian ujung, dilengkapi oleh sepasang HID proyektor dan lampu belakang LED dengan desain futuristic, plus knalpot ganda yang menguatkan kesan sebagai sports car yang agresif. Selain itu, side skirt di bagian samping dan spoiler di belakang, semakin membuat aura sport Toyota 86 kian kuat dan menggugah selera.

Masuk ke dalam, Toyota membuat desain dashboard yang simple dan memanjang secara horizontal, serta mengaplikasikan setir kemudi berdiameter kecil layaknya sebuah mobil balap. Interior juga ditawarkan dalam dua warna, hitam dan kombinasi hitam-merah.

Toyota 86 dilengkapi dengan berbagai fitur yang memberikan kenyamanan saat berkendara seperti pemindahan gigi yang dilengkapi dengan paddle shift pada tipe automatic, cruise control, panel digital dan analog untuk speedometer serta tachometer. Dipadu dengan eksterior agresif dan sporty, mesin kompak bertenaga, dan handling yang presisi, Toyota 86 menyajikan joy of driving bagi para penggunanya.

4 tahun berselang, Facelift Toyota 86 diperkenalkan pada tahun 2016. Mendengar masukan dari pelanggan di berbagai belahan dunia, Toyota 86 Facelift hadir dengan garis desain yang semakin sporty layaknya sport coupe legendaris Toyota seperti AE86 dan 2000GT. Penyegaran juga dilakukan di beberapa sektor untuk meningkatan stabilitas, dan kenyamanan berkendara.

Struktur bodi kendaraan juga terlihat makin aerodinamis berkat dukungan beberapa revisi pada spoiler, grille depan, bumper depan dan belakang, serta velg aluminium 17 inch. Selain itu, tampilan agresif Toyota 86 makin kental dengan lampu depan dilengkapi Daytime Running Light (DRL), lampu kabut LED dengan lingkaran pelindung berdesain sporty, serta desain lampu sein belakang yang tegas.

Sentuhan sisi interior juga dilakukan dengan mengubah beberapa bagian guna mendukung karakteristik mobil sport yang lebih menyenangkan. Penambahan beberapa switch fungsional pada setir, serta desain panel instrumen yang lebih modern dan intuitif membuat pengemudi lebih terhubung dan menyatu dengan mobil.

All New GR86

Empat Pilar 86-ism pada All New GR86

Mewarisi tradisi sports coupe Toyota selama puluhan tahun, All New GR86 memiliki pondasi pengembangan produk yang wajib dipertahankan dari generasi ke generasi.

Tujuannya adalah untuk membawa senyuman dari balik kemudi berazaskan pada 86-ism sebagai filosofi utama. ketika mengembangkan All New GR86, TGR berupaya mewujudkan sebuah mobil sport yang mendekati sempurna dengan membawa keunggulan dan memperbaiki kekurangan model sebelumnya sejalan dengan visi menghadirkan ever-better cars.

Yang pertama adalah menjaga esensi dari sebuah mobil yang bergerak lincah sesuai dengan keinginan dan arahan pengendaranya atau fun to drive. B

erikutnya adalah desain yang keren dan stylish ketika disandingkan dengan mobil kencang lainnya, termasuk selalu up-to-date dengan perkembangan tren otomotif. Yang ketiga adalah keseimbangan yang pas antara harga terjangkau dan performa terbaik. Terakhir, harus user friendly sehingga dapat menunjang segala kegiatan pemiliknya.

All New GR86 Sebagai Sports Car GR Ketiga

All New GR86 adalah model GR global ketiga Toyota yang menciptakan rangkaian "power of three" dari keluarga mobil sport GR bersama GR Supra dan GR Yaris.

Seperti yang lain, All New GR86 mendapatkan manfaat langsung dari keterlibatan Toyota dalam berbagai ajang kejuaraan motorsport internasional di bawah kendali TOYOTA GAZOO Racing (TGR).

Hadir secara global bulan Desember 2021, sport coupe empat penumpang ini memberikan titik masuk baru ke jajaran sports car GR dengan menawarkan performa yang mumpuni dan handling yang presisi.

Sebagai evolusi dari Toyota 86, All New GR86 mempertahankan konfigurasi klasik dari mesin yang dipasang di depan dan penggerak roda belakang. Mesin tetap memanfaatkan unit boxer engine yang powerful dan memiliki center of gravity yang rendah, tetapi dengan kapasitas lebih besar untuk mendapatkan peningkatan tenaga dan torsi yang sesuai ekspektasi penggemar kecepatan. Penyesuaian teknis pada mesin dan transmisi memastikan potensi tenaga besar ini diwujudkan dalam akselerasi yang mulus dan bertenaga di seluruh rentang putaran mesin.

Pengembangan sasis difokuskan pada pengurangan bobot dan penurunan pusat gravitasi mobil untuk memperkuat handling serta respons mobil yang lebih akurat dan presisi sesuai kemauan pengemudi.

Penggunaan material aluminium yang lebih luas dan bahan ringan lainnya merupakan jalan mencapai rigiditas yang lebih besar secara menyeluruh. Sistem suspensi juga mendapatkan benefit guna mengoptimalkan kinerja kendaraan.

Sementara tim desainer menerima dukungan dari rekan-rekan yang berperan di ajang motorsport dalam mengembangkan fitur aerodinamika baru untuk bodywork yang penuh inovasi layaknya mobil balap yang berlaga di sirkuit.

Semangat Waku Doki pada All New GR86

Chief Engineer All New GR86 Yasunori Suezawa merangkum misi Toyota membangun sport coupe ini adalah untuk membuka World of GR, agar GR dapat dinikmati oleh lebih banyak orang.

All New GR86 dihadirkan sebagai "mobil analog untuk era digital”, di mana rekayasa teknis yang mengutamakan keandalan mekanis yang sudah teruji performanya, dikombinasikan dengan sistem digital zaman now bermodalkan kontrol komputer dan sensor yang akurat guna memperkuat trademark-nya yang fun to drive.

All New GR86 dirancang untuk para antusias, oleh para antusias, dengan fokus pada kesenangan berkendara. Sebuah kualitas yang dituangkan dalam ungkapan Jepang “waku doki”.

All New GR86 merupakan mobil sport yang mudah dan nyaman untuk sehari-hari di jalan terbuka, selain membuat siapapun yang berada di balik kemudi akan tersenyum ketika dipacu di trek balap. Sebagai anggota baru keluarga GR, ia akan meneruskan kualitas yang membuat Toyota 86 memiliki penggemar baru yang loyal menghargai budaya mobil balap Toyota, serta menjadi inspirasi bagi para tuner dan modifikator kelas dunia.

Mesin Baru yang Lebih Powerful

Mesin boxer ditempatkan serendah mungkin untuk memperoleh center of gravity yang lebih rendah sehingga membuat mobil lebih menyenangkan untuk dikemudikan.

Engine yang bergerak berlawanan secara horizontal ini menggunakan blok mesin yang sama seperti Toyota 86, tetapi kapasitas mesin berkode FA24 ditingkatkan dari 1.998 cc menjadi 2.387 cc dengan menambah diameter piston dari 86 mm menjadi 94 mm.

Perubahan mendetail dilakukan untuk mengurangi bobot mesin dan memastikan kinerja yang sesuai untuk output mesin yang lebih kuat.

Mempertahankan rasio kompresi 12,5:1, dapur pacu All New GR86 menghasilkan tenaga lebih besar, di mana tenaga maksimum meningkat sekitar 17,5% dari 200 PS menjadi 235 PS pada 7.000 rpm.

Torsi juga ditingkatkan 22% dengan puncak 250 Nm diraih pada 3.700 rpm, dibandingkan model lawas yang hanya 205 Nm pada 6.400–6.600 rpm.

Kombinasi daya tersebut membantu menghasilkan akselerasi yang mulus dan bertenaga hingga putaran mesin tinggi serta memberikan performa yang memuaskan, terutama saat akselerasi keluar dari tikungan berkat torsi kuat di putaran lebih rendah.

Peningkatan performa mesin ini sangat ditunggu para penggemarnya.

Transmisi manual 6-speed dan otomatis 6-speed pada All New GR86 telah dikembangkan sejalan dengan peningkatan tenaga mesin untuk memperkuat unsur fun to drive.

Transmisi manual mendapatkan manfaat dari synchroniser baru berbahan carbon yang memudahkan perpindahan gigi.

Tuas perseneling telah didesain ulang untuk pergerakan yang pendek dan pas di tangan pengemudi. Khusus transmisi otomatis, mode Sport secara otomatis memilih gigi yang optimal sesuai penggunaan gas dan rem serta perilaku dinamis kendaraan.

Untuk sepenuhnya mengail potensi performa mobil, pengemudi dapat beralih ke mode Track atau menonaktifkan Vehicle Stability Control (VSC).

Sasis Ringan yang Kokoh dan Kuat

Toyota ingin menghadirkan sensasi mobil yang bergerak persis seperti yang diinginkan pengemudi pada All New GR86.

Untuk memastikan limpahan tenaga mesin dapat dikendalikan dengan presisi, sasis dan bodi telah dikerjakan ulang bermodalkan material ringan berkekuatan tinggi untuk memberikan kekakuan ekstra sekaligus mengurangi bobot dan penguatan di area utama untuk meningkatkan safety.

Sentuhan pada bagian depan membuat rigiditas lateral bodi depan meningkat sebesar 60%. Di bagian belakang, diberikan sentuhan dalam penanganan G-Force yang dihasilkan saat menikung, supaya tidak mudah oversteer.

Fokus pada pengurangan berat dan penurunan center of gravity mobil tercermin dari penggunaan material yang kuat dan ringan di area utama sasis. Seperti aplikasi bahan baja dan aluminium berkekuatan tinggi yang membantu mengontrol perilaku roll dan pitch. Bahan aluminium digunakan pada panel atap, bumper depan, dan kap mesin.

Ditambah, penghematan berat lebih jauh dari kursi depan, peredam suara, dan desain propeler shaft sebagai kunci keseimbangan berat depan dan belakang 53:47. Hal ini, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu kupe 4-seater paling ringan di pasaran. Bahkan, bobot All New GR86 hampir sama dengan generasi sebelumnya meski ada penambahan fitur.

TGR mengolah sistem suspensi All New GR86 sebagai penopang kinerja mobil saat manuver cepat. Karakteristik peredam kejut dan per keong telah dioptimalkan untuk memberikan pergerakan yang dapat diprediksi oleh pengemudi.

Di bagian depan, pegas rebound dan bracket dudukan mesin aluminium ditambahkan dan dudukan rumah kemudi dibuat lebih kaku.

Dengan lebih banyak torsi yang dihasilkan, suspensi belakang diperkuat dengan anti-roll bar yang terhubung langsung ke sub frame untuk mendapatkan stabilitas maksimum. Hadirnya Torsen limited-slip differential juga memberikan traksi yang lebih baik saat menikung.

Sebagai mobil kencang namun adaptif untuk rutinitas harian, Electric Power Steering (EPS) All New GR86 dibuat lebih kompak dan ringan untuk kemudahan maneuver.

Sistem ini memiliki motor terintegrasi baru yang dipasang pada kolom yang mengurangi bobot dan memakan lebih sedikit ruang. Rem cakram berventilasi dipasang di depan dan belakang, dengan diameter masing-masing 294 mm dan 290 mm untuk memastikannya dapat mengurangi laju tanpa kompromi mengingat tenaga yang lebih besar.

Eksterior Agresif dan Bergaya Racing

Desain eksterior All New GR86 merupakan evolusi dari Toyota 86 generasi awal yang sebenarnya sudah bergaya racing dan agresif. All New GR86 mengekspresikan layout mesin depan dan penggerak roda belakang klasik dan mengadopsi style yang merujuk pada beberapa mobil sport Toyota hebat di masa lalu seperti Corolla 2000GT dan AE86. T

ermasuk, bahu mobil yang rendah dan sejajar garis kap mesin memberikan nuansa klasik sekaligus modern yang kental.

Di sisi lain, TGR mengadopsi banyak teknologi canggih dan modern supaya All New GR86 sanggup mencuri perhatian dan memberikan Joy of GR sepanjang jalan bermodalkan pengalaman dan database dari lintasan balap.

Dimensi keseluruhan All New GR86 tidak berbeda jauh dari Toyota 86. di mana tingginya diturunkan 10 mm dan jarak sumbu roda atau wheelbase dimelarkan 5 mm.

Keberhasilan merendahkan center of gravity adalah inti dari pengendalian mobil lebih akurat untuk memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. All New GR86 memiliki dimensi panjang 4.265 mm, lebar 1.775 mm. tinggi 1.310 mm, dan wheelbase 2.575 mm.

Postur tubuh lebih panjang 25 mm dari generasi sebelumnya, menegaskan siluet bodi yang sporty dan klasik sekaligus bergaya racing dengan tinggi yang lebih rendah dan wheelbase yang lebih jauh.

Tampangnya begitu sporty dan dinamis, serta memberi kesan eksklusif dan dominan di jalan. Lampu depan LED baru memiliki susunan berbentuk L internal, sedangkan grille baru memiliki pola jaring eksklusif sebagai simbol GR.

Cetakan bumper depan memiliki sentuhan akhir bertekstur baru yang fungsional sekaligus sporty dipertegas oleh spoiler atraktif yang membantu meningkatkan downforce bada bagian belakang mobil. Uniknya, terdapat side turning signal lamp yang disematkan pada sisi melengkung sepatbor depan.

Dari samping, desain front wing yang powerful dan sepatbor besar membentuk side skirt sporty. Sedangkan bagian bawah bodi yang sejajar secara horizontal, melintasi bagian atas front wing melalui garis pintu untuk memproyeksikan postur depan-ke-belakang yang aerodinamis dan kuat.

Bagian belakang juga begitu bertenaga dalam membentuk penampilan, di mana desain kabin belakang yang meruncing menegaskan postur mobil yang lebar dan pusat gravitasi yang rendah.

Sekaligus mengarahkan aliran udara untuk meningkatkan downforce dan melepaskan dirty air. Cluster lampu belakang memiliki desain tiga dimensi yang kuat dan menyatu dengan cetakan yang melintasi lebar mobil sehingga terlihat elegant meskipun bergaya racing.

Ornamen sporty yang diaplikasikan pada bodi All New GR86 pun sesuai fungsinya. TGR membawa keahlian dan pengalaman panjang di berbagai ajang balap dunia untuk memaksimalkan keunggulan aerodinamika dari sisi bodywork sekaligus menanamkan racing look yang tegas.

Fitur aerodinamika seperti Front Air Dam depan meningkatkan downforce dan respons kemudi kian akurat. Aero Stabilizing Grain di sudut bumper dengan L-shape terbalik mampu mengurangi coeficient of drag sambil mengarahkan arus udara dari depan.

Berlanjut ke belakang roda depan, Air Outlet bergaya balap tidak hanya menguatkan unsur sporty, namun juga untuk menekan vibrasi suspensi dan menjaga respons kemudi.

Side Sill Spoiler di bawah pintu dipasang untuk menjaga stabilitas dan menekan body roll. Rear Wheel Arch Fin yang menempel pada lingkaran roda sepatbor belakang menekan vibrasi suspensi dan menjaga stabilitas buritan angin.

Rear Air Breather berupa sirip bersisian dengan ujung knalpot, membantu mengontrol aliran udara sebagai fitur stabilitas di bawah mobil. Sementara di atasnya, Ducktail Spoiler membantu menjaga kestabilan memanfaatkan aliran udara dari atap mobil. Selain itu, All New GR86 juga dibekali dengan 18-inch alloy wheel menguatkan racing look-nya.

Untuk memaksimalkan karakter sporty, All New GR86 juga sudah dilengkapi Official GR Aeroparts yang terdiri dari GR Front Bumper Spoiler, GR Rear Bumper Spoiler, GR Side Skirt, dan GR Trunk Spoiler.

Selain itu tersedia juga TCO GR Parts khusus untuk All New GR86 seperti GR Interior Panel Set, GR Aero Stabilizing Cover, GR Sunshade, GR Knee Pad, GR Sport Side Visor, dan GR Sport Muffler bagi pelanggan yang ingin tampil berbeda.

Interior yang Driver-oriented

Mengambil DNA mobil balap, unsur fungsionalitas merupakan basis pengembangan interior All New GR86. Kokpit wajib berorientasi pada pengemudi, dengan daya pandang luas ke berbagai arah dan kemudahan operasional panel instrumen untuk menjamin keleluasaan mengendalikan dan fokus hanya pada mengemudi kendaraan.

Sehingga, seluruh panel kontrol didesain dalam posisi melintang sejajar roda kemudi, di mana semua tombol fitur diposisikan sedekat mungkin dengan jangkauan tangan pengemudi.

Layaknya mobil balap, pengoperasian tombol yang intuitif menjaga rasa percaya diri pengemudi, termasuk panel AC di konsol tengah dengan dial besar disertai lampu LED dan tombol bergaya tuts piano.

Ditambah, terdapat tombol start/stop di sisinya dengan logo GR. Menjaga pergerakan tangan agar dekat setir, saklar power window diletakkan di ujung panel pintu dekat kemudi, termasuk handle pembuka pintu di ujung armrest. Fungsionalitas sandaran tangan kiri pengemudi ditingkatkan dengan adanya cup holder, dua port USB, dan soket AUX.

Bangku sport depan memiliki bantalan pendukung independen untuk memastikan desain yang ramping dan support tubuh yang optimal. Tuas penggerak di bahu kursi depan memudahkan akses penumpang ke belakang.

Kursi belakang dapat dilipat menggunakan kait di kabin atau tali di bagasi. Saat dilipat, ada ruang muat yang cukup besar untuk meletakkan empat ban mobil, memadai bagi pemilik yang mengendarai All New GR86 setiap hari atau membawa perlengkapan balap ke sirkuit.

Pemilihan kelir interior juga mencerminkan fokus pada berkendara tetapi tetap harmonis, di mana tersedia 2 pilihan warna yaitu hitam dengan aksen silver, atau hitam dengan aksen merah.

Fitur Multimedia Premium All New GR86

Kesan sporty dan premium All New GR86 diperlihatkan oleh branding GR dalam animasi start-up pada layar sentuh 8 inch di tengah dasbor dan gabungan layar MID 7-inch Thin Film Transistor (TFT) dan Liquid Crystal Display (LCD) di balik kemudi.

TGR meningkatkan performa komputer sistem multimedia sehingga memberikan respons yang cepat dan smooth.

Tersedia fitur smartphone connection, Bluetooth, port USB hingga soket AUX untuk memudahkan akses ke entertainment saat berkendara. Kualitas premium All New GR86 semakin lengkap dengan diaplikasikannya JBL Premium Speaker untuk menambah kenyamanan berkendara.

Panel instrumen di balik kemudi memiliki tampilan multi-informasi yang lengkap dan jelas. Pemilihan font dan desain grafis terasa pas dan mudah dimengerti layaknya mobil balap.

Tachometer sebagai pusat informasi bersama speedometer di tengah untuk memudahkan pemantauan oleh pengemudi. Sisi kiri dan kanan dipakai untuk menampilkan informasi pendukung.

Konten panel instrumen dapat dipilih, disetel ulang, dan digulir menggunakan sakelar di kemudi di mana mode Normal sebagai default-nya. Dalam mode Sport, alat pengukur mendapatkan sorotan warna merah bernuansa balap.

Saat beralih ke mode Track, tampilan berbeda akan muncul. Hasil rancangan engineer dan input pembalap TOYOTA GAZOO Racing ini memiliki antarmuka yang lebih simpel dan to-the-point.

Grafis putaran mesin sangat mudah dibaca untuk memastikan penggantian posisi gigi di putaran mesin paling sesuai.

Ditambah informasi mengenai posisi gigi yang dilengkapi indikator perpindahannya, kecepatan, serta suhu oli dan air pendingin mesin, memungkinkan driver untuk segera mengenali status mobil tanpa banyak mengalihkan pandangan dari jalan di depan.

Area kiri panel instrumen juga dipakai untuk melihat dan mengatur berbagai fitur untuk memperkaya interaksi dengan kendaraan. Mulai dari navigation information, audio information, driver assist function settings, dan tire pressure information. Semua dapat dikendalikan dengan mudah lewat tombol di kemudi berbalut kulit.

Fitur Safety yang Lengkap dan Melindungi

Merupakan komitmen Toyota untuk melindungi penggunanya di seluruh belahan dunia, fitur keamanan berkendara dengan standar global Toyota dipasang pada All New GR86.

Untuk passive safety features, terdapat penguatan pada struktur kerangka bodi mobil di bagian depan dan sisi kiri-kanan untuk meredam benturan, termasuk fitur pedestrian protection untuk melindungi pejalan kaki atau pesepeda yang tertabrak hidung mobil.

Di dalam mobil, tersedia seatbelt pada ke-4 bangku dan 6-airbags di sekeliling kabin.

Untuk active safety features, tersedia fitur-fitur canggih yang juga merupakan standar di model Toyota lainnya. Seperti rem ABS+EBD+BA, Traction Control (TRC), Vehicle Stability Control (VSC), Hill-start Assist Control (HAC), rear parking camera, dan Emergency Brake Signal System (EBSS).

Meningkatkan pengalaman mengemudi yang menghibur, tersedia 5 mode pada fitur VSC yang dapat dipilih sesuai kemauan pengemudi dan kondisi trek. Sistemnya dapat mengaktifkan dan mematikan fitur VSC dan TRC berdasarkan mode yang dipilih sehingga pengemudi dapat merasakan sensasi berkendara sesuai harapannya.

EyeSight Sebagai Active Safety Features Mutakhir All New GR86

All New GR86 juga sudah dilengkapi dengan teknologi safety aktif yang canggih yaitu EyeSight 3.0. Berikut adalah fitur-fitur EyeSight 3.0 milik All New GR86.

Pre-Collision Braking System

Pre-Collision Braking System (PCBS) mendeteksi keberadaan obyek di depan mobil. PCBS akan memperingatkan pengemudi lewat suara alarm sehingga dapat melakukan manuver menghindar. Termasuk mengaplikasikan rem secara bertahap secara otomatis.

Lane Departure Warning

Fitur Lane Departure Warning (LDW) mengandalkan kamera stereo, sistemnya membaca marka jalan untuk selanjutnya memberikan alarm peringatan jika terjadi deviasi atau pergerakan mobil yang menjauh dari posisi seharusnya.

Adaptive Cruise Control

Adaptive Cruise Control (ACC) dapat memantau keberadaan kendaraan lain di depan dan menjaga jarak aman dengannya. Teknologi ACC sangat efektif membantu pengguna All New GR86 di jalan tol lantaran mengurangi beban pengemudi tanpa mengurangi kewaspadaan.

High Beam Assist

High Beam Assist (HBA) mendeteksi mobil di depan dengan mengenali sinar lampunya di malam hari. Begitu dianggap aman, mobil akan menyalakan lampu jauh atau high beam untuk meningkatkan daya pandang pengemudi dan mengembalikan ke lampu utama ketika terdeteksi ada kendaraan di depan.

Lead Vehicle Start Alert

Fitur Lead Vehicle Start Alert (LVSA) akan memberikan peringatan kepada pengemudi ketika mobil di depan sudah melaju sejauh lebih dari 3 meter sehingga dapat segera menjalankan mobilnya. Sangat bermanfaat ketika pengemudi terdistraksi atau kelelahan ketika antri di jalan macet.

Lane Change Assist

Lane Change Assist (LCA) mendeteksi kendaraan lain yang melaju cepat dari belakang namun beda lajur untuk selanjutnya menyalakan lampu indikator. Jika pengemudi berusaha pindah lajur padahal di area blind spot ada kendaraan lain, LCA akan memberikan peringatan.

Lane Sway Warning

Lane Sway Warning (LSW) mendeteksi potensi buntut mobil bergerak keluar atau drifting untuk mencegahnya bergerak tidak terkendali sehingga keluar lajur dengan memberikan peringatan suara.

Pre-Collision Throttle Management

Pre-Collision Throttle Management (PCTM) mencegah akselerasi tiba-tiba akibat salah menginjak pedal gas atau memindahkan tuas transmisi ketika meninggalkan tempat parkir atau lainnya. Selain memperingatkan dengan suara dan indikator bahaya, PCTM akan memangkas tenaga mesin untuk menahan laju mobil.

Reverse Automatic Braking

Reverse Automatic Braking (RAB) melalui sensor sonar di belakang mobil akan mengawasi adanya halangan yang mengganggu manuver mobil ketika mundur. Jika ada, alarm akan memberikan peringatan dan akan semakin keras andaikan mobil terus mundur. Kalau tetap tidak ada reaksi dari pengemudi, rem mobil akan diaktifkan untuk mencegah tabrakan.

Steering RESPONSE Head Lamp

Steering RESPONSE Head Lamp (SRH) memberikan penerangan ekstra ke area gelap yang dituju oleh kendaraan saat belok sesuai arah setir di persimpangan atau jalan berliku. Sehingga SRH memberikan deteksi dini adanya potensi bahaya yang tidak terlihat karena mengemudi di malam hari.

Rear Cross Traffic Allert

Rear Cross Traffic Allert (RCTA) mendeteksi kendaraan atau obyek lain yang mendekat di belakang untuk selanjutnya memperingatkan pengemudi dengan suara dan konfirmasi visual. Fitur ini bekerja sebagai ‘mata’ tambahan bagi pengemudi di area blind spot untuk menghindari kecelakaan ketika mundur.

Blind Spot Detection

Blind Spot Detection (BSD) memberikan sinyal lewat grafis di kaca spion samping sebagai peringatan waktu ada mobil lain di area blind spot. Sehingga pengemudi akan lebih waspada dan tidak asal pindah lajur dengan cara memastikan situasi aman, baik di jalan perkotaan atau jalan tol.

Pilihan Warna All New GR86 :

Crystal White Pearl

Ignition Red

Crystal Black Silica

Bright Blue

Ice Silver Metallic

Magnetite Gray Metallic

Sapphire Blue Pearl . (RO/OL-09)