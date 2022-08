Cerita di Balik Instalasi Seni Stargazer

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) berkolaborasi dengan salah satu seniman Ronny Pratama yang lebih dikenal dengan The Punten di industri seni Indonesia. Kolaborasi Stargazer x The Punten melahirkan The Story of A Rising Star yang menceritakan tentang MPV terbaru Hyundai di Booth Hyundai, Hall 1A, ICE BSD City.

The Punten menjelaskan kisah Hyundai Stargazer dengan eksplorasi khasnya yaitu batik. The Punten menggabungkan dua unsur lokal kuat seperti 'Gunungan' dalam pewayangan menandakan adanya babak cerita baru dengan motif batik terkenal, 'Mega Mendung' yang berasal dari Jawa Barat.

"Lewat kolaborasi ini, kami ingin menegaskan bahwa lahirnya Stargazer memberikan warna baru dan berbeda, dan menjadi tolak ukur baru di kelasnya. Kami mengucapkan terima kasih atas ide luar biasa dari The Punten untuk menuangkan karyanya." ungkap Head of Marketing HMID Astrid Ariani Wijana, Selasa (16/8).

Ronny Pratama menyatakan bangga dapat berkolaborasi dengan HMID, terutama di momen penting dalam peluncuran Stargazer. "Kesamaan nilai yang kami pegang dalam mengangkat nilai-nilai lokal menjadi semangat atas lahirnya The Story of A Rising Star. Kolaborasi ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk bisa mengeksplorasi untuk berkarya. Tentunya, kami semua berharap bahwa Hyundai Stargazer menjadi tanda atas lahirnya impian-impian baru," ujar Ronny.

Instalasi karya seni ini dapat disaksikan di GIIAS 2022. The Punten membagikan cerita menjadi tiga bagian, di bagian pertama; adalah Star Chasers, bintang yang bersinar di langit Indonesia dan mencuri perhatian siapa saja yang melihatnya sebagai sebuah inspirasi baru. Di bagian kedua, Star Temptation menceritakan kisah tentang bintang yang menyinari mata dan menarik hati bagi siapapun yang menatapnya. Kemudian, bagian ketiga, Travelling Star, menceritakan bahwa Sang Bintang menuju hari depan yang lebih baik. (S-4)