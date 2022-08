All New GR 86 Hadir dengan Mesin Bertenaga dan Desain Agresif

PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan All New GR86 sebagai generasi kedua sports car Toyota 86. Mobil ini berhasil memikat hati pelanggan dengan penampilan khas mobil sport Toyota, fun to drive dengan handling lincah dan akurat, bobot ringan, distribusi berat seimbang, serta center of gravity rendah.

Semua poin kelebihan Toyota 86 semakin diperkuat oleh All New GR86 dengan peningkatan tenaga agar pelanggan dapat menikmati momen berkendara yang menyenangkan.

"Kami hadirkan All New GR86 dengan mesin baru yang lebih bertenaga, serta desain yang lebih agresif dan sporty untuk menjawab passion dan ekspektasi penggemarnya di Indonesia," kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/8).

All New GR86 meneruskan peran Toyota 86 sebagai ikon dari sebuah sports car yang fun to drive. Toyota 86 mengambil inspirasi pengembangan dari AE86 yang begitu melegenda di era 1980-an, dan kini telah menjadi salah satu classic sports car yang dikagumi oleh para car enthusiast termasuk di Indonesia.

Memiliki desain eksterior yang agresif dan aerodinamis, Toyota 86 juga digemari oleh banyak modifikator di dunia karena sports car ini sangat mudah dan menyenangkan untuk dimodifikasi.

Toyota telah memberi nama lini baru mesin yang digunakan oleh All New GR86 sebagai 'Dynamic Force Engines'. Untuk mengeluarkan potensi mesin secara maksimal, struktur dasar engine dipikirkan ulang sepenuhnya menggunakan platform TNGA.

Konfigurasi keseluruhan dikembangkan oleh insinyur Toyota untuk mencapai performa berkendara tingkat tinggi dan menghasilkan emisi gas buang rendah.

Mencapai salah satu tingkatan terbaik terkait tenaga mesin dan efisiensi termal, teknologi canggih Toyota berkode D-4S mengatur pembakaran berkecepatan tinggi dan sistem kontrol variabel. Tujuannya untuk mencapai efisiensi termal yang lebih besar dan menghasilkan tenaga lebih kuat, berkat pengurangan energy loss yang terkait dengan sistem pembuangan dan pendinginan serta pergerakan komponen mekanis.

"Toyota melakukan kolaborasi pengembangan mesin GR86. Mesin boxer yang cocok untuk karakter handling responsif All New GR86, ditingkatkan dengan aplikasi teknologi canggih D-4S Toyota yang sanggup memberikan efisiensi termal terbaik, dan menghasilkan output tenaga serta torsi yang kuat di setiap rentang putaran mesin untuk memenuhi kebutuhan berkendara sports car enthusiast, baik di sirkuit maupun jalan raya," kata Anton.



Aplikasi mesin boxer ditempatkan serendah mungkin untuk memperoleh pusat gravitasi lebih ke bawah dan lebih aerodinamis. Mesin yang bergerak berlawanan secara horizontal ini menggunakan blok mesin yang sama seperti Toyota 86, namun kapasitas mesin 4-silinder berkode FA24 ditingkatkan dari 1.998 cc menjadi 2.387 cc dengan menambah diameter piston dari 86 mm menjadi 94 mm.

Tenaga maksimum All New GR86 meningkat sekitar 17,5% dari 200 PS menjadi 235 PS pada 7.000 rpm. Torsi juga naik 22% dengan puncak 250 Nm pada 3.700 rpm, lebih baik dari sebelumnya yang berada di level 205 Nm pada 6.400–6.600 rpm.

Kombinasi daya yang optimal membantu menghasilkan performa yang mulus dan bertenaga hingga putaran mesin tinggi, serta memberikan akselerasi yang memuaskan saat keluar dari tikungan berkat torsi kuat di putaran lebih rendah.

Sistem suspensi All New GR86 sebagai penopang kinerja mobil saat manuver cepat ikut direvisi. Karakteristik peredam kejut dan per keong dioptimalkan untuk memberikan pergerakan yang dapat diprediksi oleh pengemudi. Ditambah dengan Torsen limited-slip differential memberikan traksi yang meyakinkan saat menikung.

"Baik engine maupun suspension pada All New GR86 ini secara khusus di-tuning secara inhouse oleh tim balap TOYOTA GAZOO Racing untuk menghasilkan karakter berkendara yang lebih sporty, serta akselerasi dan handling yang lebih responsif," kata Anton.

Dari segi eksterior, All New GR86 mengekspresikan layout mesin depan dan penggerak roda belakang dengan mengadopsi style yang merujuk pada mobil sport klasik Toyota seperti Corolla 2000GT dan AE86 dengan ciri khas ruang mesin lebih panjang, kabin kompak, dan bodi lebar. Bahu mobil yang rendah dan sejajar garis kap mesin memberikan nuansa klasik sekaligus modern.

Untuk memaksimalkan karakter sporty, All New GR86 juga sudah dilengkapi Official GR Aeroparts yang terdiri atas GR Front Bumper Spoiler, GR Rear Bumper Spoiler, GR Side Skirt, dan GR Trunk Spoiler.

Selain itu tersedia juga TCO GR Parts khusus untuk All New GR86 seperti GR Interior Panel Set, GR Aero Stabilizing Cover, GR Sunshade, GR Knee Pad, GR Sport Side Visor, dan GR Sport Muffler bagi pelanggan yang ingin All New GR86 miliknya tampil berbeda. (OL-16)