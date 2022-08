Toyota Hadirkan Berbagai Program Sales dan After Sales Menarik di GIIAS 2022

KEMBALI berpartisipasi di pagelaran otomotif paling besar se-Asia Tenggara, GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022, Toyota hadirkan berbagai sales dan after sales program menarik yang bisa dinikmati para pelanggan.

Pengunjung juga berkesempatan meraih benefit free merchandise hingga iPhone 13 bisa didapatkan jika mengunjungi booth Toyota di Hall 1B, ICE BSD City, Tangerang Selatan.

Spesial di GIIAS 2022, TOSS, EZDeal, Toyota Spektakuler, KINTO, T-Care dan SEVA menawarkan berbagai macam pilihan benefit yang menarik khusus selama event ini berlangsung.

Dengan bertransaksi melalui TOSS untuk pembelian Veloz, Avanza, Rush, Raize, Yaris, Camry, Corolla Cross, Corolla Altis, dan C-HR, pelanggan bisa mendapatkan cashback sebesar 2 juta rupiah.

Bahkan, pelanggan berkesempatan mendapatkan additional cashback 500 ribu jika menggunakan SEVA sebelum transaksi di TOSS. Kemudian, seluruh model Toyota yang masuk kedalam program EZDeal akan mendapatkan gratis asuransi selama 2 tahun.

“Toyota membawa berbagai program sales dan after sales beragam benefit yang menarik bagi para pelanggan," ucap Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy.

"Program-program ini spesial kami siapkan bagi para pelanggan yang melakukan pembelian mobil, mengunjungi booth Toyota, bahkan khusus untuk TOSS dapat diakses oleh pelanggan di seluruh Indonesia selama GIIAS 2022 berlangsung. Ini merupakan bagian dari semangat Toyota untuk memberikan kemudahan akses kepada pelanggan terhadap solusi mobilitas,” papar Anton.

Selain itu, melalui Toyota Spektakuler, pelanggan yang melakukan pembelian Avanza Veloz, Raize, Rush, dan Yaris akan langsung mendapatkan direct gift e-money atau voucher bensin senilai Rp 3 juta dan bunga 0% hingga 2 tahun dengan DP mulai dari 20% yang juga dilengkapi oleh gratis asuransi 2 tahun senilai 16 juta.

Pelanggan yang ingin melakukan pembelian dengan skema cicilan juga bisa memanfaatkan SEVA dengan program leasing with instant approval dengan free biaya administrasi dan gratis asuransi all risk selama 1 tahun.

Bagi pelanggan yang menginginkan kemudahan dalam memiliki mobil tanpa perlu memikirkan perawatan dan perbaikan, KINTO turut hadir sebagai solusi ideal untuk pelanggan yang menginginkan kemudahan dalam menggunakan mobil.

KINTO merupakan program usership dari Toyota yang memungkinkan pelanggan untuk bisa menggunakan mobil baru dengan sistem subscription tanpa perlu mengkhawatirkan biaya-biaya lainnya, termasuk pengurusan surat-surat, asuransi, pajak, servis, dan maintenance.

Selama GIIAS berlangsung, KINTO hadir dengan benefit cashback sampai dengan 2 juta rupiah dan diskon subscription fee hingga 15 juta rupiah. Pelanggan juga berkesempatan mendapatkan direct gift Air Purifier dan Smart Watch dalam setiap transaksi dengan KINTO.

Dalam upaya menghadirkan peace of mind bagi para pemilik Toyota, TAM hadirkan secara resmi salah satu program aftersales terbarunya di GIIAS 2022, yaitu T-CARE.

Berlaku efektif sejak 1 Juli 2022, pelanggan yang membeli mobil baru untuk model-model tertentu akan mendapatkan benefit antara lain; Bebas Biaya Jasa , Bebas Biaya Suku Cadang, dan reward berupa Extended Warranty selama 1 tahun / 20.000 km.

Sehingga total Toyota Warranty Indonesia tercatat menjadi 4 tahun / 120.000 km, jika pelanggan rutin servis setiap 6 bulan.

Program T-CARE merupakan manfaat tambahan yang diberikan kepada pelanggan saat pembelian kendaraan baru dan digabungkan ke dalam sales program yang ditetapkan oleh Toyota pada model kendaraan tertentu.

Pelanggan Toyota yang membeli kendaraan baru mulai Juli 2022 dengan kode produksi 2022, akan tercakup ke dalam program T-CARE. Model-modelnya antara lain Corolla Cross & Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Fortuner, LC-300, Raize, Rush, Alphard, Vellfire, Avanza, Veloz, Innova, Sienta, Voxy, Camry & Camry Hybrid, Corolla Altis & Corolla Altis Hybrid, Supra*, Toyota 86, Vios, Yaris, Hilux, Hi-Ace Premio & Commuter.

Toyota Hadir dengan Booth Paling Luas

Di perhelatan GIIAS 2022 Toyota hadirkan booth yang lebih futuristic dan advance seluas lebih dari 3.000m2 di Hall 1B ICE BSD.

Menampilkan berbagai lineup ever-better cars sebanyak lebih dari 25 unit selama pameran berlangsung, mulai dari kendaraan elektrifikasi, sports car, hingga model-model konvensional lainnya, untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat.

Dihadirkan pula unit test drive dan EV test drive agar pelanggan dapat langsung merasakan sensasi berkendara menggunakan mobil Toyota.

Booth dibagi ke dua area besar yaitu GAZOO Racing dan Elektrifikasi. Beberapa mobil yang ditampilkan pada booth GAZOO Racing ialah antara lain; All New GR86, GR Supra, GR Yaris, Hilux GR Sport, Agya GR Sport, Raize GR Sport, Fortuner GR Sport, Rush GR Sport, hingga Yaris GR ISSOM yang telah memenangi kejuaraan nasional Touring Car Championship tahun lalu.

Di area elektrifikasi, hadir model-model konvensional seperti Voxy, Alphard, Venturer, Calya, Veloz, Avanza, hingga model-model elektrifikasi antara lain; Corolla Cross HV, Prius PHEV, Camry HV, Altis HV, C-HR HV, C+Pod, hingga bZ4X.

Para pengunjung booth Toyota juga bisa melakukan eksplorasi terhadap berbagai teknologi safety dan elektrifikasi canggih dari Toyota menggunakan interactive games & simulator.

Disiapkan pula hadiah menarik mulai dari uang sebesar 10 juta rupiah hingga iPhone 13 bagi para pelanggan beruntung yang berpartisipasi aktif dalam challenge dan quiz yang disiapkan dalam area booth.

“Pada salah satu perhelatan otomotif terbesar di Indonesia ini, kami ingin memberikan yang terbaik bagi seluruh pelanggan dan pecinta Toyota di Indonesia melalui beragam produk, teknologi, serta program sales dan after sales yang mengusung semangat Beyond Product, Beyond Technology, & Beyond Services,” tutup Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Fumitaka Kawashima. (RO/OL-09)

Tidak lupa Toyota juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut merayakan HUT Republik Indonesia ke-77 bersama kami di booth Toyota pada tanggal 17 Agustus 2022 yang juga dimeriahkan oleh penyanyi kenamaan Indonesia, Lyodra.