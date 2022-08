GMM Rilis SUV Premium The New Audi Q7

THE New Audi Q7 resmi diperkenalkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022, Indonesia Convention Exhibition (ICE) – Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang Selatan. Tampilan yang makin dinamis dan modern membuat The New Audi Q7 dipercaya akan menambah line up SUV mewah kelas premium.

Presiden Direktur PT Garuda Mataram Motor (GMM) Andrew Nasuri mengampaikan, The New Audi Q7 tampil dengan sosok baru baik secara desain maupun teknis. Sosoknya yang menawarkan kedinamisan hebat, kenyamanan istimewa, termasuk kabinnya yang lapang menampilkan garis desain keluarga SUV Q Audi.

“Tampilan The New Audi Q7 menunjukkan keunggulan elemen SUV pada bahasa desain terbaru,” ungkap Andrew di ICE BSD, Minggu (14/8).

Sosok SUV dipertegas dengan gril segi delapan Singleframe berukuran besar dengan enam garis vertikal, dan ground clearance yang meyakinkan kemampuan off-roadnya. Di bagian belakang, garis chrome horizontal seakan menciptakan koneksi visual di antara kedua lampu belakang yang menunjukkan desain grafis teknikal yang unik. Di dalam kabin, interior The New Audi Q7 mengombinasikan kemewahan dengan kualitas kepraktisan harian.

“Soal pengendalian, The New Audi Q7 memberikan kegesitan, presisi serta kelincahan baik di perkotaan, maupun di perjalanan luar kota yang penuh tikungan. Sebaliknya, The New Q7 juga bisa tampil tenang dan penuh kenyamanan. Kemampuannya di medan off-road tak hanya diberikan dari ground clearance yang tinggi berkat teknologi suspensi udara, tapi juga sistem penggerak empat roda quattro yang dimilikinya,” jelas dia.

Audi Q7 ditawarkan dalam satu pilihan varian yaitu The New Audi Q7 3.0 TFSI quattro bermesin V6 3.0 liter dikombinasi penyematan teknologi Mild-hybrid Electric Vehicle (MHEV) yang memungkinkannya mampu menghasilkan bertenaga 340 HP dengan torsi puncak 500 Nm. Tenaga disalurkan ke empat rodanya melalui transmisi tiptronic 8-speed.

Di Indonesia, Audi menawarkan enam pilihan warna eksterior untuk New Audi Q7, yaitu Matador Red Metallic, Navara Blue Metallic, Daytona Gray Pearlescent, Glacier White Metallic, Mythos Black Metallic dan Floret Silver Metallic. The New Audi Q7 3.0 TFSI quattro dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp2.192.000.000 (off –the-road). (S-4)