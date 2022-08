AWS Luncurkan Speaker Focal Seri Slate Fiber dan Auditor Terbaru

PADA even GIIAS 2022 kali ini PT Audioworkshop (AWS) selaku distributor resmi produk car audio branded Focal asal Prancis di Indonesia, meluncurkan produk speaker tebaru di line up Performance, yaitu ‘Slatefiber’ Series yang terdiri dari speaker jenis 2 way component kit PS 165 SF dan speaker 2 way coaxial kit PC 165 SF.

Slatefiber merupakan material konus speaker yang dikembangkan secara khusus oleh Focal JM Lab pada 2019 lalu dan akhirnya hadir di Indonesia di tahun ini, sekaligus menjadi debut pertama untuk lini car audio.

PS 165 SF terdiri dari midbass berukuran 6.5 inci dan tweeter berbahan inverted dome dan dilengkapi pasif. Sedangkan PC 165 SF juga memiliki desain konus elegan 'efek batu marmer' dengan kualitas tweeter yang sama dengan 2 way componentnya.

Menurut CEO AWS Wahyu Tanuwidjaja, slate fiber memiliki keunikan khusus yang terbuat dari carbon recycle dengan proses press thermoplastic, yang membuat konstruksi konus lebih kuat dan rigid namun memiliki karakter suara yang soft.

"Material carbon fiber biasanya dianyam secara teratur. Sangat kaku dan 'impact'-nya bagus, tapi 'warm'-nya kurang. Kurang 'hangat' suaranya," ungkap Wahyu, di sela-sela perkenalan produk Focal terbaru di GIIAS, Sabtu (13/3).

Sementara Slate fiber, sambung Wahyu, merupakan material serat karbon yang disusun secara acak, kemudian di-pres seperti pada pembuatan konus-konus produk Focal lainnya.

"Dengan teknologi Slatefiber hasil press akan menghasilkan material konus yang lebih rigid dan namun menghasilkan suara yang soft di bagian midrange.” jelas Wahyu.

Kedua speaker jenis midbass berukuran 6,5 inci plus tweeter ini masing-masing dibanderol dengan harga retail Rp9.487.500 untuk PS 165 SF dan Rp8.500.000 untuk speaker coaxial PC 165 SF.

Selain memperkenalkan speaker kelas 'dewa', AWS juga memperkenalkan produk Focal terbaru di lini khusus entry level yang harganya cukup terjangkau, yaitu line up Auditor Series. New Auditor memadukan konus berbahan Polypropylene, Mylar inverted dome tweeter, ‘U’ shaped surround, dudukan rangka berbahan baja, finishing tweeter full hitam dan gril berbentuk jaring.

Focal Auditor terbaru terdiri dari 2 way component speaker dengan tipe ASE 165 dan ASE 165 S. Kedua speaker berukuran 6,5 inci ini memiliki perbedaan pada ukuran kedalamannya. ASE 165 S merupakan speaker jenis midbass shallow yang memiliki kedalaman hanya 4,5 cm sehingga mudah dipasang di pintu atau di tempat lainnya (secara plug and play) tanpa khawatir magnet mentok komponen lain.

Berikutnya adalah Auditor ASE 130. 2 way component speaker ini memiliki ukuran woofer 5 1/8 inci dengan kerucut Polypropylene dan tweeter inverted dome mylar yang dapat disesuaikan penempatanya sebagai pengganti speaker pada mobil keluaran terbaru.