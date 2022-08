Honda SUV RS Concept akan Diluncurkan dalam Waktu Dekat

SETELAH pada tahun lalu menampilkan Honda SUV RS Concept, Honda menampilkan wujud nyata dari pengembangan model konsep tersebut untuk pertama kalinya di dunia pada ajang GIIAS 2022.

Model terbaru Honda ini akan menjadi model pertama Honda di segmen small sport utility vechicle (SUV) dan akan diluncurkan di Indonesia dalam waktu dekat.

Mengusung logo RS, model SUV compact dari Honda ini tampil dengan karakter yang lebih sporty yang menjadi ciri khas dari lini RS Honda. Tampilan eksterior yang sporty tersebut dipadukan dengan desain sebuah SUV dengan garis-garis tegas, grill berukuran besar dengan desain modern, desain lampu depan dan belakang yang atraktif, serta roda berukuran besar yang semakin mempertegas kesan tangguh dari mobil ini.

Sementara itu, ukurannya yang compact menjadikannya lebih fleksibel untuk jalanan urban dan suburban.

Saat ini, pengunjung booth Honda di GIIAS 2022 dapat melihat Honda Small SUV RS yang ditampilkan di dalam sebuah boks khusus dengan menggunakan livery atraktif pada bagian eksteriornya.

Pengunjung juga dapat memindai QR Code yang terdapat di samping display box yang mengarahkan ke sebuah situs berisi informasi lebih lanjut mengenai model ini. Situs ini secara berkala akan menampilkan berbagai gambar, informasi produk, hingga jadwal peluncuran model ini.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan, model ini merupakan langkah lanjutan dari realisasi Honda SUV RS Concept yang sebelumnya telah disambut dengan sangat antusias oleh konsumen di Indonesia.

"Model ini juga akan memperkuat lini Honda di segmen SUV yang saat ini terus menjadi segmen yang berkembang paling pesat di Indonesia. Saat ini kami masih melakukan beberapa studi mengenai model ini, dan dalam waktu dekat kami akan meluncurkannya di Indonesia," kata Billy dalam keterangannya, Jumat (12/8).



Honda SUV RS Concept pertama kali diperkenalkan di ajang GIIAS 2021, dan setelah itu dibawa ke berbagai kota di Indonesia termasuk Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar, dan Medan.

Melalui roadshow tersebut, Honda sekaligus mengumpulkan berbagai pendapat dan masukan dari konsumen untuk melakukan pengembangan model yang akan diwujudkan menjadi small SUV RS ini.

Kehadiran model Honda di segmen small SUV juga melengkapi lini Honda di segmen SUV yang terus menjadi fokus Honda. Saat ini, Honda sudah mempunyai lini produk mulai dari All Honda BR-V di segmen low SUV, All New Honda HR-V di segmen medium SUV, dan Honda CR-V di segmen SUV.

Secara total, penjualan akumulatif dari ketiga produk SUV tersebut berkontribusi sebesar 53% terhadap total penjualan Honda sampai dengan Juli 2022.

Sementara di pasar otomotif nasional, tren penjualan SUV terus meningkat bahkan pada 2021 telah melampaui penjualan LCGC dan MPV. Kontribusi penjualan SUV di pasar otomotif juga terus meningkat, sementara pasar MPV dan LCGC cenderung stagnan. Bahkan hingga Juli 2022 lalu, segmen SUV telah menjadi segmen dengan penjualan terbesar di Indonesia.

Pertumbuhan segmen SUV di Indonesia salah satunya dipicu oleh pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur ke berbagai wilayah di Indonesia, yang mendorong terciptanya pasar otomotif baru dimana konsumen menginginkan mobil yang lebih sesuai dengan kondisi sekitar serta kebutuhan mereka.

Model SUV dianggap memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia saat ini antara lain karena menawarkan kelebihan seperti ground clearance yang lebih tinggi, mesin yang lebih bertenaga, kabin yang lebih nyaman, teknologi keamanan yang lebih canggih.

"Tak hanya itu, Honda juga menangkap keinginan dari konsumen akan sebuah model SUV yang unik, sesuai dengan karakter mereka yang berbeda-beda. Karena itu, Honda menciptakan karakter SUV yang berbeda untuk segmen yang berbeda," tutup Billy. (OL-16)