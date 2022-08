Suzuki Luncurkan Dua Mobil Baru di ICE BSD City

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan dua mobil terbaru, yaitu Baleno dan S-Presso. Acara peluncuran line up terbaru Suzuki tersebut dilakukan oleh Komisaris Suzuki Indonesia Soebronto Laras, President Director Suzuki Indonesia Shingo Sezaki, Sales & Marketing Director 4W SIS Ryohei Matsushita, dan Deputy Director Sales & Marketing 4W SIS Hady S Halim di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD City, Tangerang, Banten (11/08).

“Hari ini kami sangat senang memperkenalkan dua model baru yang cocok dengan gaya hidup masyarakat urban, yaitu Baleno dan S-Presso. Dengan keunggulan masing-masing, kami yakin keduanya dapat berkontribusi terhadap peningkatan pasar hatchback dan city car Indonesia,” kata Shingo Sezaki, Kamis (11/8).

Baleno terbaru ini mengalami banyak perubahan baik dari segi eksterior, interior, maupun mesin. Hatchback berdimensi panjang 3.990 mm, lebar 1.745 mm dan tinggi 1.485 mm ini dilengkapi 6 titik airbag di sekeliling mobil.

Baleno hadir dalam pilihan transmisi manual (MT) dan otomatis (AT). Dengan menawarkan 7 pilihan warna, yaitu Luxe Beige, Celestial Blue, Splendid Silver, Opulent Red, Grandeur Grey, Arctic White, dan Pearl Midnight Black, berikut harga On The Road Baleno untuk wilayah Jakarta bulan Agustus 2022: Rp262,9 juta untuk transmisi manual dan Rp274,9 juta untuk varian AT.

Sedangkan untuk S-Presso merupakan produk yang baru dipasarkan di Indonesia. kendaraan yang hadir dengan warna-warna mencolok ini memiliki ukuran panjang 3.565 mm, lebar 1.520 mm dan tinggi 1.565 mm dengan ground clearance 180 mm.

Suzuki S-Presso tersedia dalam pilihan transmisi manual (MT) dan AGS (Auto Gear Shift) serta 6 pilihan warna, yaitu Sizzle Orange, Solid Fire Red, Pearl Starry Blue, White, Granite Grey Metallic, dan Silky Silver Metallic. Harga On The Road S-Presso untuk wilayah Jakarta bulan Agustus 2022 adalah: Rp155 juta untuk varian (MT) dan Rp164 juta untuk varian (AGS). (S-4)