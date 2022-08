Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4 Tiba di Semarang

PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia (DCVI) melanjutkan rangkaian acara 'Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4' bertema 'Mercedes-Benz Better Future For You' di Semarang. Semarang menjadi kota kelima yang dikunjungi DCVI dengan menggandeng PT Hartono Raya Motor (HRM) Semarang sebagai mitra diler Mercedes-Benz Truk dan Bus di Jawa Tengah.

Di acara ini, DCVI membawa varian truk terbaru yaitu Mercedes-Benz Axor Euro 4 tipe 4023T yang digunakan sebagai trailer head untuk moda transportasi logistik. Acara ini diresmikan oleh Regional Sales Manager DVCI dan Assistant Branch Manager HRM Semarang Didie Prastowo.

"DCVI melihat peluang positif bagi Mercedes-Benz Axor Euro 4 karena Jawa Tengah merupakan urat nadi transportasi logistik nasional di pulau Jawa. Saat ini, jalur tol Trans-Jawa yang menghubungkan bagian timur dan barat Pulau Jawa membuat mobilitas logistik semakin efisien dan cepat.," kata Reindy Posumah, Rabu (3/8).

DCVI menghadirkan 14 varian Mercedes-Benz Axor Euro 4 untuk memenuhi kebutuhan transportasi bisnis konsumen di beberapa segmen. Untuk logistik: Mercedes-Benz Axor 1623R, 2523R, 2528R, dan 2528R. Untuk konstruksi dan pertambangan: Mercedes-Benz Axor 1623C, 2528C, 2528CH dan 2528CX. Tersedia juga Tractor head: Mercedes-Benz Axor 4023T, 4028 T dan 4928 T.

Untuk menyasar sektor logistik dan kargo, DCVI dan HRM Semarang menampilkan produk terbaru truk yaitu Mercedes-Benz Axor 4023T. Truk bertipe tractor head ini telah dilengkapi dengan sistem pembakaran berstandar Euro 4 yaitu selective catalytic reduction (SCR), Adblue dan ZPD Pump.

Usai menyambangi Medan, Pekanbaru, Lampung, Palembang, dan Semarang, kegiatan 'Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4' yang akan menyambangi total 10 kota di Indonesia ini akan berlanjut di Bandung, Surabaya, Samarinda, Banjarmasin dan Makassar. (S-4)