PEVS 2022 Jadi Ajang Sinergi Para Pelaku Industri Kendaraan Listrik

PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS) 2022 mengukuhkan diri sebagai payung bagi seluruh ekosistem industri otomotif, khususnya kendaraan listrik untuk saling bersinergi. Mulai dari skema business to business (B2B), business to customer (B2C) hingga business to government (B2G).

PEVS 2022 menjadi saksi penandatanganan nota kesepahaman antara Garuda Indonesia dengan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), dan produsen motor listrik Smoot dengan ABC Lithium, pada Kamis (28/7).

Maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia juga menjalin kemitraan strategis dengan Periklindo. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Garuda dan Periklindo juga dilangsungkan di Hall C3, JIExpo Kemayoran yang dihadiri oleh Ketua Umum Periklindo Jenderal (Purn) TNI Moeldoko dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Direktur Layanan dan Niaga Ade R Susardi, Vice President Corporate & Channel Arsena Permasadhie, dan Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo Daswar Marpaung.

Melalui kerjasama tersebut, Garuda Indonesia sebagai mitra resmi Periklindo berkomitmen untuk menyediakan fasilitas penerbangan udara dengan harga khusus bagi seluruh anggota Periklindo, baik mitra-mitra usaha, anggota komunitas, dan seluruh perusahaan yang bergerak di industri kendaraan listrik berbasis baterai, termasuk untuk angkutan kargo maupun logistik lainnya untuk mendukung kegiatan Periklindo. Pada gelaran PEVS 2022 Garuda Indonesia juga memberikan diskon khusus bagi pengunjung yang melakukan transaksi pembelian tiket, GarudaMiles, serta produk ancillary Garuda Indonesia.

Selain itu, SWAP Energi Indonesia (SWAP) sebagai perusahaan pendukung Smoot Motor, resmi menjalin kerja sama dengan PT International Chemical Industry (Baterai ABC Lithium). Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Founder SWAP Irwan Tjahaja dan Plant Director PT International Chemical Industry Cornelius Hendrawan.

Melalui kerjasama ini, SWAP Energi Indonesia akan menciptakan solusi terbaik bagi aktivitas pengendara motor listrik di Indonesia. Kerjasama ini diyakini dapat mempercepat produksi dan penyediaan baterai berkualitas untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengendara motor listrik di Indonesia. (S-4)