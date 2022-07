Mengenal Lebih Dalam Fitur MID All New Ertiga Hybrid

ALL New Ertiga Hybrid menjadi MPV (Multi Purpose Vehicle) elektrifikasi pertama di Indonesia yang dibekali dengan berbagai teknologi terbaru. Salah satunya adalah MID (Multi Information Display) terbaru dengan sajian informasi lebih lengkap dan komprehensif.

“Untuk All New Ertiga Hybrid, kami telah memperbarui bagian Instrument Cluster dan juga MID-nya. Melalui MID yang ada di balik kemudi, konsumen dapat banyak informasi sesuai dengan kebutuhan, seperti energi listrik Smart Hybrid, konsumsi bahan bakar, hingga pergerakan mobil. Desain MID pun dibuat dengan tampilan yang lebih atraktif dan informatif,” terang Head of 4W Product Development PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Yulius Purwanto, Rabu (27/7).

Yulius menambahkan, menu pada MID All New Ertiga Hybrid terbagi dalam 5 tampilan, yaitu tampilan jam, tampilan suhu luar, posisi transmisi, odo meter, dan tampilan informasi utama. Pada tampilan Informasi utama, pengendara dapat memilih 9 mode tampilan informatif yang berbeda-beda kegunaannya.

Pada mode pertama, pengendara mengetahui konsumsi bahan bakar instan, konsumsi bahan bakar rata-rata, dan jarak tempuh berkendara. Sedangkan pada mode kedua menyajikan informasi konsumsi bahan bakar instan dan konsumsi bahan bakar rata-rata per 5, 10 dan 15 menit terakhir. Sementara pada mode ketiga, manampilkan kecepatan rata-rata selama berkendara, kecepatan rata-rata per 5 dan 10 menit terakhir, dan total durasi mengemudi terakhir.

Pada mode keempat, pengendara bisa mengetahui berapa lama total waktu berhenti dalam kondisi engine stop dan berapa total bahan bakar yang dihemat selama engine stop tersebut. Sedangkan pada mode kelima menampilkan petunjuk waktu, seperti jam dan tanggal yang mudah dibaca.

Memasuki mode selanjutnya menjadi semakin menarik. Pada mode keenam, MID akan berfungsi sebagai indikator pergerakan kendaraan secara aktual dari posisi imaginal pusat gravitasi yang dapat dimanfaatkan untuk memantau gaya mengemudi. Pada mode ketujuh, akan muncul grafik visual dari torsi dan daya yang dihasilkan mesin saat dioperasikan. Dilanjutkan mode kedelapan yang menampilkan grafik akselerasi dan deselerasi selama berkendara.

Di mode kesembilan, pengendara dapat melihat ilustrasi aliran energi yang disalurkan ke roda maupun yang disimpan ke dalam baterai Lithium-ion. Selain itu pengendara juga bisa mengetahui berapa kapasitas daya listrik yang tersimpan pada baterai.

Jika pengendara memilih untuk lebih fokus berkendara tanpa membaca informasi-informasi tersebut, layar MID dapat diatur agar menjadi kosong tanpa tampilan informasi.

“Untuk memenuhi kebutuhan pasar akan mobil dengan fitur canggih yang lengkap, kami berupaya terus meningkatkan kualitas produk, fitur, serta pelayanan untuk kepuasan konsumen. Kami juga akan terus menghadirkan produk yang dapat membantu memudahkan mobilitas konsumen, hemat bahan bakar, ramah lingkungan, serta memberikan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman,” tutup Yulius. (S-4)