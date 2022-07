Mercedes-Benz Axor Euro 4 Singgah di Lampung

USAI menyambangi kota Medan dan Pekanbaru, PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia (DCVI) kembali melanjutkan rangkaian acara 'Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4' bertema 'Mercedes-Benz Better Future For You' di Lampung, Selasa (26/7). Kota Lampung menjadi kota ketiga yang dikunjungi DCVI dari 10 kota besar yang ada di Indonesia.

Bekerja sama dengan PT Mitra Oto Prima (MOP) sebagai mitra diler Mercedes-Benz Truk dan Bus di Lampung, acara diresmikan oleh Regional Sales Area Manager DCVI Andreas Dhanang Kardiana dan Chief Operating Officer MOP Edi Napis. Roadshow ini sendiri bertujuan untuk memperkenalkan produk terbaru Mercedes-Benz Axor 4023T kepada masyarakat Lampung.

"Sebagai pusat agrobisnis unggulan di Indonesia, serta berkembangnya sektor logistik, pertambangan dan konstruksi di provinsi Lampung, kami melihat peluang positif bagi Mercedes-Benz Axor Euro 4 untuk menjadi solusi transportasi logistik yang dapat diandalkan, tangguh, dan ramah lingkungan bagi pelanggan di wilayah ini," ungkap Dhanang.

DCVI menghadirkan 14 varian Mercedes-Benz Axor Euro 4 untuk memenuhi kebutuhan transportasi bisnis konsumen di beberapa segmen yaitu:

- Logistik: Mercedes-Benz Axor 1623R, 2523R, 2528R, dan 2528R

- Konstruksi dan Pertambangan: Mercedes-Benz Axor 1623C, 2528C, 2528CH dan 2528CX

- Tractor head: Mercedes-Benz Axor 4023T, 4028 T dan 4928 T



Untuk menyasar sektor logistik dan kargo, DCVI dan MOP menampilkan Mercedes-Benz Axor 4023T. Truk bertipe tractor head ini telah dilengkapi dengan sistem pembakaran berstandar Euro 4 yaitu selective catalytic reduction (SCR), Adblue dan ZPD Pump yang mampu memberikan waktu operasi (uptime) tinggi dengan interval perawatan yang lebih panjang hingga 50.000 Km, serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dengan emisi yang lebih bersih berkat teknologi SCR.

Mercedes-Benz Axor 4023T memiliki gross combination weight (GCW) sebesar 31.500 kg bersama muatan trailernya. Dapur pacunya dibekali dengan mesin terbaru OM906LA yang mampu menghasilkan tenaga hingga 238 PS dengan torsi maksimal 850 Nm. Sistem transmisinya menggunakan gearbox manual 9-speed yang dilengkapi dengan Interwheel differential lock untuk mengatasi gejala selip roda belakang.

Di bagian interior dibalut warna utama coklat dan beige. Pola warna kursi 3D pattern juga membuat tampilan interior truk ini lebih mewah dan bergaya. Aspek keamanan juga menjadi prioritas Daimler Truck, dimana semua tipe Mercedes-Benz Axor Euro 4 sudah dilengkapi dengan fitur LED Daytime Running Lamp, Rear LED Combination Lamp, Constant Throttle Valve Engine Brake dan Anti-lock Braking System (ABS) untuk menjaga kendaraan tetap stabil saat mengerem dan membuat roda tidak terkunci saat pedal rem diinjak.

Setelah digelar di Medan, Pekanbaru, dan Lampung, Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4 di 10 kota besar di Indonesia ini akan berlanjut ke Palembang, Semarang, Bandung, Surabaya, Samarinda, Banjarmasin dan Makassar. (S-4)