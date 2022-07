Rakata Motorcycle Luncurkan Dua Model Terbaru di PEVS 2022

PAMERAN yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) yang digelar untuk pertama kalinya ini, tidak disia-siakan oleh produsen sepeda motor listrik PT Artas Rakata Indonesia (ARI) untuk berpartisipasi memeriahkan pameran khusus kendaraan listrik dan ekosistemnya itu. Di ajang pameran yang digelar mulai 22 hingga 31 Juli di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat itu, ARI yang mengusung brand Rakata Motorcycle meluncurkan dua model terbaru Rakata NX8 dan Rakata NX3.

Rakata NX8 hadir mengusung desain motor sport yang mangandalkan brushless electric motor berkekuatan 2.000 Watt dikombinasi baterai Lithium-ion 72 Volt berkapassitas 50 Ah. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, Rakata NX8 mampu 'menggelinding' sejauh 100 km dan mampu dilarikan maksimum 80 km/jam.

General Manager ARI Fitrian Djovani mengatakan bahwa sepeda motor listrik yang dibekali ban jenis sport berukuran 17 inci itu, rencananya akan segera dipasarkan di Indonesia. dengan banderol Rp54,75 juta (on the road). “Rakata NX8 akan segera dipasarkan di harga Rp54,75 juta on the road Jadetabek,” ujar Fitrian, di sela-sela peluncuran dua model terbaru Rakata, Sabtu (23/7).

Model baru lainnya yaitu Rakata NX3 yang merupakan skutrik (skuter listrik) Maxi dengan desain premium yang juga mengusung brushless electric motor 2.000 Watt dikombinasi baterai lithium-ion 72 Volt. Bedanya, baterai berkapassitas 26 Ah yang diusung NX3 dapat dilepas-pasang (removable).

Skutrik yang dilengkapi ban berdiameter 12 inci ini mampu dipacu hingga 80 km/jam ini bisa diajak berkeliling sejauh 80 km untuk sekali pengisian baterai.

“Rakata NX3 akan diluncurkan dengan harga perdana Rp41,1 juta on the road Jadetabek. Pada PEVS 2022 ini, khusus untuk 50 pemesan pertama berhak mendapatkan bonus eksklusif berupa potongan harga selain bonus-bonus lainnya” jelas Direktur ARI Michael Mahendra, pada kesempatan yang sama.

Menurut Michael, Rakata Motorcycle menghadirkan kedua model baru tersebut dengan spesifikasi tinggi untuk menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan motor listrik yang lebih cepat dan dapat menempuh jarak yang lebih jauh.

Dengan adanya tambahan dua model baru, sambung Michael, menjadikan Rakata Motorcycle sebagai satu-satunya produsen motor listrik dengan 4 segmen market yang berbeda yaitu mini scooter, scooter, maxi scooter dan sport.

Fitrian Djovani mengatakan, Rakata didukung oleh jaringan after sales 3S (sales-service-spareparts) yang tersebar di Indonesia. "Saat ini diler kami ada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jogja, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur," tutupnya. (S-4)