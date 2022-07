DCVI Luncurkan Mercedes-Benz Axor Euro 4 di Pekanbaru

USAI menyapa konsumen di Medan, Sumatra Utara, DCVI melanjutkan perjalanan 'Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4' bertema 'Mercedes-Benz Better Future For You' di Pekanbaru, Kamis (21/7). Pekanbaru menjadi kota kedua yang dikunjungi DCVI dari 10 kota besar yang ada di Indonesia.

Di Pekanbaru, DCVI menggandeng PT Mas Auto Germania (MAG) sebagai mitra resmi diler Mercedes-Benz Truk dan Bus. Acara diresmikan oleh Faustina selaku Head of Product and Marketing DCVI dan Direktur MAG Dwi Yanto.

Menurut Faustina, Kepulauan Riau dikenal sebagai salah satu hub penting untuk Pulau Sumatra ke Semenanjung Malaka dan Kalimantan. Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Pekanbaru menjadi terminal curah cair terbesar di Indonesia yang didukung oleh beberapa pemain utama CPO dan turunannya di sekitar kota Pekanbaru dan Kepulauan Riau.

Faustina menambahkan, perusahaannya melihat ini sebagai peluang positif untuk Mercedes-Benz AxorEuro 4 menjadi alat transportasi yang dapat diandalkan, tangguh, dan ramah lingkungan untuk mendukung mobilitas logistik baik di perkebunan dan juga di bidang konstruksi untuk program pembangunan daerah.

"Bersama dengan PT Mas Auto Germania, kami yakin pelanggan di sekitar Kepulauan Riau bisa mendapatkan layanan servis yang maksimal dan menyumbangkan angka untuk menuju dua digit Market Share untuk kategori heavy duty truck pada tahun ini." ujar Faustina, Kamis (21/7).

Untuk menyasar sektor konstruksi di Riau, DCVI dan MAG membawa salah satu lini-produk terbaru yaitu truk Axor 2528CX 6x4 bertipe konstruksi dan heavy duty yang telah dilengkapi sistem pembakaran berstandar Euro 4 yaitu selective catalytic reduction (SCR), Adblue dan ZPD Pump yang mampu memberikan waktu operasi (uptime) tinggi dengan interval perawatan yang lebih panjang , serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dengan emisi yang lebih bersih berkat teknologi SCR.

Axor 2528CX 6x4 memiliki mesin terbaru OM906LA yang mampu menghasilkan tenaga hingga 285 PS dengan torsi maksimal 1.120 Nm. Sistem transmisinya menggunakan gearbox manual 9-speed yang dilengkapi dengan transmission Power Take Off (PTO) serta Interaxle dan Interwheel differential lock untuk mengatasi gejala slip roda belakang.



Usai di Medan dan Pekanbaru, kegiatan 'Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4' akan berlanjut ke Lampung, Palembang, Semarang, Bandung, Surabaya, Samarinda, Banjarmasin dan Makassar, hal ini sebagai salah satu bukti bentuk komitmen perusahaan terhadap mitra diler resmi serta kepada pelanggan. (S-4)