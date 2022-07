DCVI Luncurkan Mercedes-Benz Axor Euro 4 di Medan

SETELAH resmi diluncurkan pada 7 Juni 2022 lalu, Mercedes-Benz Axor Euro 4 melanjutkan perjalanannya di 10 kota di Indonesia, mulai dari Sumatra hingga Sulawesi dalam kegiatan 'Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4' yang mengusung tema 'Mercedes-Benz Better Future For You' yang diadakan pertama kali di kota Medan, Selasa (19/7).

Kehadiran Axor Euro 4 di Medan terselenggara berkat kerja sama DCVI dengan PT Kanindo Mitra Usaha (KMU), sebagai mitra diler Mercedes-Benz Truk dan Bus di kota tersebut. Acara ini sendiri diresmikan oleh , Head of Product and Marketing DCVI Faustina dan Branch Manager KMU John MT Saragih.

"Bagi kami, Sumatra Utara menjadi kawasan yang penting karena merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit terbesar sekaligus daerah penghasil minyak bumi dan gas alam di Indonesia. Selain itu juga, terdapat beberapa proyek strategis nasional yang membutuhkan transportasi logistik, sehingga kami melihat ini sebagai peluang positif untuk Mercedes-Benz Axor Euro 4." ujar Faustina

DCVI menghadirkan 14 varian Mercedes-Benz Axor Euro 4 untuk memenuhi kebutuhan transportasi bisnis konsumen di beberapa segmen yaitu:

- Logistik: Mercedes-Benz Axor 1623R, 2523R, 2528R, dan 2528R

- Konstruksi dan Pertambangan: Mercedes-Benz Axor 1623C, 2528C, 2528CH dan 2528CX

- Tractor head: Mercedes-Benz Axor 4023T, 4028 T dan 4928 T

Untuk menyasar sektor logistik dan kargo, DCVI dan KMU membawa salah satu lini-produk terbaru truk yaitu Mercedes-Benz Axor 4023T. Truk bertipe tractor head ini telah dilengkapi dengan sistem pembakaran berstandar Euro 4 yaitu selective catalytic reduction (SCR), Adblue dan ZPD Pump yang mampu memberikan waktu operasi (uptime) tinggi dengan interval perawatan yang lebih panjang hingga 50.000 Km, serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dengan emisi yang lebih bersih berkat teknologi SCR.

"Kami berharap 'Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4' bersama DCVI ini dapat menarik minat pelanggan untuk datang langsung dan melihat produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu, kami sebagai diler resmi Mercedes-Benz Truk dan Bus juga berharap pelanggan dapat menikmati fasilitas terbaik yang selalu siap melayani kebutuhan transportasi bisnis konsumen di Sumatera Utara." tutup John MT Saragih

Selain di Medan, Roadshow Mercedes-Benz Axor Euro 4 yang berlangsung di 10 kota besar di Indonesia ini akan berlanjut di Pekanbaru, Lampung, Palembang, Semarang, Bandung, Surabaya, Samarinda, Banjarmasin dan Makassar. (S-4)