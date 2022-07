Honda Jepang Berencana Jual Model ZR-V

HONDA Motor Co Ltd mengumumkan rencana untuk menjual model Honda ZR-V mulai September 2022 mendatang di Jepang. Honda ZR-V mempunyai konsep 'unleash your potential' yang dikembangkan untuk mengangkat semangat dari penggunanya. Desain mobil ini dikembangkan dengan kata kunci "smart dan elegan", performa yang dinamis, sehingga membantu untuk mewujudkan sesuai keinginan pengemudi ketika berkendara.

Honda ZR-V mengadopsi desain eksterior smart dan elegan yang cocok untuk sebuah kendaraan perkotaan. Tampilan fascia nya terlihat kuat serta tajam, kemudian bagian samping menegaskan garis bodi mobil yang terlihat aerodinamis hingga ke sisi bagian belakang. Tampil dengan warna baru yaitu; Premium Crystal Garnet Metallic.

Sementara desain interiornya menghadirkan tingkat presisi yang tinggi mulai dari instrumen panel, high deck center console dan sekaligus menghadirkan ruang kabin yang nyaman serta ruang kargo yang lega. Bagian interior dilabur warna maroon yang mengedepankan image smart serta elegan.

Posisi duduk pengemudi dibuat senyaman mungkin untuk mendapat visibilitas yang sangat baik ketika berkendara. Begitu pula dengan posisi duduk penumpang yang dibuat senyaman mungkin agar dapat menikmati perjalanan yang menyenangkan.

Honda ZR-V mempunyai dua pilihan varian mesin bensin berkapasitas 1.5 liter turbo dengan transmisi CVT serta pilihan mesin hybrid yaitu Sports e: HEV berkapasitas 2.0 liter direct injection segaris serta two-motor hybrid system. Honda ZR-V juga menghadirkan fitur real-time AWD yang dapat digunakan di berbagai kondisi jalan seperti bersalju.

Honda ZR-V akan tampil pada acara pre-launch mulai 13-14 Agustus di The 'BIGMAN' square, Hankyu Umeda Station, Osaka kemudian lanjut pada 20-21 Agustus di The event space, Tokyo Station, serta di The JR Gate Tower, Nagoya Station, Aichi pada 27-28 Agustus mendatang. Sosok Honda ZR-V juga dapat diintip di https://www.honda.co.jp/ZR-V/new/. (S-4)