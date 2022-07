Sebulan Diluncurkan, Pemesanan Ertiga Hybrid Capai 75 Persen

MESKI baru sebulan diluncurkan, All New Ertiga Hybrid sudah menunjukkan angka penjualan yang positif. Pelopor low Multi-Purpose Vehicle (MVP) elektrifikasi di Indonesia ini mendapatkan antusiasme luar biasa dan permintaan uji kendara yang tinggi dari konsumen.

Dalam kurun singkat, tepatnya 1 Juni hingga 10 Juli 2022, All New Ertiga Hybrid berhasil mencatatkan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sebanyak 1.655 unit atau 75% dari total penjualan All New Ertiga.

Menurut Assistant to Sales 4W Dept Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Sukma Dewi, rekapitulasi jumlah SPK dilakukan setelah rangkaian peluncuran All New Ertiga Hybrid di 34 kota selesai dilaksanakan pada 2 Juli 2022.

"All New Ertiga Hybrid mendapatkan respons yang baik dari masyarakat. Sejak sebelum diluncurkan di Jakarta hingga acara peluncuran terakhir di Jayapura, SPK All New Ertiga Hybrid tercatat sebanyak 1.655 unit atau berkontribusi 75% terhadap total SPK All New Ertiga. Sedangkan untuk permintaan test drive, kontribusi All New Ertiga Hybrid mencapai 83%," ujar Dewi dalam keterangannya, Jumat (15/7).

Menurut Dewi, dari empat tipe All New Ertiga, hanya tipe GX dan Suzuki Sport (SS) yang dibekali teknologi hybrid. Sedangkan tipe GA dan GL masih menggunakan mesin konvensional.



Untuk jumlah SPK All New Ertiga Hybrid sendiri, tipe GX berkontribusi sebesar 49% sedangkan tipe SS berkontribusi 25% terhadap total SPK All New Ertiga Hybrid. Jika dikategorikan berdasarkan jenis transmisi, maka tipe GX bertransmisi otomatis adalah yang paling banyak dicari dengan kontribusi 34%.

Berikutnya disusul oleh tipe SS bertransmisi otomatis dengan kontribusi 20%, tipe GX bertransmisi manual sebesar 15%, dan terakhir tipe SS bertransmisi manual sebesar 5%.

Untuk permintaan test drive atau uji jalan selama periode yang sama, tipe GX dengan transmisi otomatis mencatatkan kontribusi 35% dan tipe GX dengan transmisi manual berkontribusi sebesar 29%. Hal yang serupa juga terjadi pada tipe SS, di mana permintaan test drive transmisi otomatis kontribusinya lebih besar dari pada transmisi manual, yaitu 14% untuk otomatis dan 5% untuk manual.

"Kami berterima kasih kepada seluruh konsumen yang selalu percaya kepada Suzuki dan antusias setiap kali kami meluncurkan produk baru. Tingginya angka penjualan All New Ertiga Hybrid merupakan bentuk kepercayaan dari konsumen. Untuk itu, sebagai komitmen kepada konsumen, kami akan terus meningkatkan kualitas produk-produk kami, termasuk All New Ertiga Hybrid," tutup Dewi.

Sebelum melakukan pembelian, calon konsumen disarankan untuk melakukan uji kendara untuk merasakan langsung keunggulan dan fitur-fitur canggih All New Ertiga Hybrid. Pengajuan test drive dapat dilakukan secara online melalui website resmi www.suzuki.co.id, call center 24 jam Halo Suzuki di nomor 0800-1100-800, atau bisa datang langsung ke diler resmi Suzuki terdekat. (OL-16)