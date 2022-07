Mercedes-Benz All New C Class Resmi Mengaspal di Indonesia, Ini Spesifikasi dan Harganya

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia meluncurkan All New Mercedes-Benz C-Class pada acara tahunan Mercedes-Benz STAR DRIVE, yang berlangsung 14-17 Juli 2022 di Senayan City Jakarta.

"Pada STAR DRIVE tahun ini, Mercedes-Benz meluncurkan tiga produk terbaru di tahun 2022, yaitu The All New C-Class (C 200 AVANTGARDE Line dan C 300 AMG Line) dan The new CLS 350 AMG Line Coupé," kata President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun di Jakarta, Kamis.

Choi menambahkan, All New C-Class merupakan model yang sudah sangat dinanti, di mana pendahulunya telah menjadi produk unggulan Mercedes-Benz di dunia, termasuk Indonesia.

"Di Indonesia, total penjualan C-Class telah melebihi 32.000 unit, menjadikan C-Class salah satu model terlaris selama 51 tahun Mercedes-Benz di Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, All New C-Class dirakit secara lokal di pabrik Mercedes-Benz di Wanaherang, Bogor, Jawa Barat.



Kendaraan hadir dengan desain eksterior dan interior yang telah diperbarui. Dari sisi eksterior, model terbaru ini tampil lebih sporty dan saat dilihat dari samping, permukaan yang dirancang secara detil menciptakan efek cahaya yang unik.

Pada bagian interior, All New C-Class memiliki desain modern dan mewah dengan dasbor yang terbagi menjadi bagian atas dan bawah.

Pada bagian pengemudi, tersedia layar LCD resolusi tinggi berukuran 12,3 inci, yang membedakan tampilan model ini dengan model lainnya yang menggunakan layar bulat klasik.

Central display pada All New C-Class juga berbeda, dengan layar sentuh dengan ukuran 11,9 inci yang seolah-olah mengambang pada trim mobil.

Baca juga : All new Honda CR-V Gen-VI Debut Global Perdana di AS

Dimensi mobil yang lebih besar dibandingkan model sebelumnya memberikan keleluasaan lebih di bagian depan maupun belakang mobil.

Fitur Keyless Go dan hands free access yang juga telah tersedia pada The All New C-Class, memberikan akses yang lebih mudah untuk membuka dan menyalakan mobil.

All New C-Class dilengkapi dengan sistem infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) generasi terbaru, sama seperti yang tersedia pada model S-Class.\

MBUX generasi terbaru itu juga sudah dilengkapi dengan voice assistant “Hey Mercedes” yang dapat menjalankan perintah seperti untuk menelpon, menyalakan sistem navigasi, mengubah warna ambient lighting dan banyak lagi.

Mobil dilengkapi fitur-fitur seperti Parking Package yang membantu memudahkan saat memarkir mobil; EQ Boost Engine yang menggabungkan mesin yang menggunakan bahan bakar bensin dengan teknologi baterai untuk membuat mobil lebih efisien dan bertenaga.

Lalu, Blind Spot Assist untuk memberikan keamanan lebih saat mengemudi; dan Active Lane Keeping Assist pada C 300 AMG Line untuk memastikan mobil berjalan di lajur yang tepat.

All New Mercedes-Benz C-Class hadir dengan pilihan mesin 1.496 cc bertenaga 204 hp & 300 Nm (C 200 Avantgarde line) dan 1.999 cc bertenaga 258 hp & 400 Nm (C 300 AMG Line).

All New Mercedes-Benz C-Class ditawarkan dengan rekomendasi harga off the road senilai Rp970 juta untuk C 200 dan Rp1,095 miliar untuk C 300 dan kini sudah tersedia di diler resmi Mercedes-Benz di seluruh Indonesia. (Ant/OL-7)