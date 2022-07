Auto2000  Berencana Gelar Test Drive dan Edukasi TSS

AUTO2000 Test Drive Vaganza akan digelar di Auto2000 BSD City pada akhir pekan, 16-17 Juli 2022. Pelanggan diberikan kesempatan melakukan test drive beberapa produk terbaru Toyota, seperti All New Avanza, All New Veloz, New Raize, dan New Rush.

Tidak hanya test drive, Auto2000 juga menawarkan program promo Toyota Spektakuler yang terdiri dari tiga pilihan paket menarik, seperti DP 10% mulai dari Rp 10 jutaan ditambah gratis asuransi, bunga 0% hingga 2 tahun dengan DP mulai 20%, serta bunga 0% disertai bebas biaya administrasi dan gratis asuransi.

Di Promo EZDeal menawarkan kemudahan dan dan biaya terjangkau, ditambah bebas inden alias langsung bawa pulang mobil, gratis air purifier Sharp, dan bebas biaya asuransi selama 2 tahun. Terdapat pula ragam promo dari value chain Group Astra lainnya yang dapat dipilih oleh AutoFamily hanya di saat acara.

Setiap pembelian Toyota dalam customer gathering berhak mendapatkan hadiah langsung smart TV, smartphone Samsung, smartwatch Mi Band, bluetooth speaker, air purifier Sharp, dan Mi vacuum cleaner, selama persediaan masih ada.

“Kami memberikan kesempatan langka bagi AutoFamily untuk melakukan test drive mobil idamannya, sekaligus memanfaatkan berbagai program promo menguntungkan. Catat tanggalnya dan segera datang ke Auto2000 Test Drive Vaganza dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Senior Area Business Manager DKI Auto2000 Riki Rusdiono, Rabu (13/7).

Fun Rally Komunitas Velozity

Bersamaan dengan itu, Velozity (Veloz Community) juga akan menggelar ajang bertajuk 'Fun Rally Urban Life Style with All New Veloz' dengan rencana start dari Auto2000 BSD City, Astra Biz Center BSD, Tangerang, Sabtu, 16 Juli 2022.

Dalam acara tersebut, akan ada sesi edukasi teknologi Toyota Safety Sense (TSS) pada MPV Premium All New Veloz. Mulai dari fungsi TSS yang sangat penting, hingga cara bekerjanya untuk menjaga keselamatan berkendara di jalan.

Member Velozity juga akan mempelajari mengenai T Intouch, fitur telematika terbaru yang menawarkan pengalaman konektivitas digital serta solusi dan manfaat terintegrasi kepemilikan All New Veloz. Di antaranya adalah fitur Find My Car yang dapat mengetahui secara akurat posisi kendaraan parkir, yang sangat membantu saat lupa posisi parkir.

Dalam perjalanan reli wisata ini, peserta akan mengeksplorasi fitur-fitur kenyamanan lain milik All New Veloz yang begitu banyak dan kemungkinan belum diketahui oleh anggota Velozity.

“Anggota komunitas juga berperan dalam menyebarkan informasi penting yang akurat dan terpercaya terkait Auto2000 dan Toyota. Kami berharap, pada acara kali ini, anggota Velozity dapat belajar lebih jauh mengenai Toyota Safety Sense serta fitur-fitur safety dan comfort All New Veloz lainnya, termasuk menjelaskannya kepada keluarga dan masyarakat sehingga lebih banyak lagi yang paham dan menjadikannya panduan dalam membeli mobil Toyota,” tutup Riki Rusdiono. (S-4)