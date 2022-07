OLX Autos Tumbuh Siginifikan di Usia ke-2

OLX Autos sebagai platform layanan berbasis teknologi untuk transaksi jual beli mobil bekas telah memasuki tahun keduanya berkiprah di Tanah Air. Muncul di situasi pandemi yang penuh tantangan, OLX Autos disebut mampu menorehkan banyak pencapaian dalam industri mobil bekas dalam negeri. Salah satunya adalah pertumbuhan bisnis yang meningkat signifikan.

Director of Classified & New Business OLX Autos Indonesia Agung Iskandar mengatakan, OLX Autos telah memberikan kemudahan kepada sekitar 5 juta pelanggan dalam waktu yang terbilang masih muda. Selain itu, OLX Autos sudah memiliki jaringan lebih dari 4.000 mitra dealer, 100 store, dan 100 inspection center di 10 kota besar di Indonesia.

"Sebagai tempat menjual dan membeli mobil bekas, pertumbuhan bisnis OLX Autos naik cukup signifikan. Pencapaian selama dua tahun ini menjadi landasan OLX Autos untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen di Indonesia serta terus mengembangkan UMKM di Tanah Air,” ungkap Agung di Jakarta, Kamis (8/7).

OLX Autos berkomitmen untuk terus melakukan ekspansi store di berbagai daerah guna mendekatkan diri dengan konsumen dan memberikan kemudahan bertransaksi jual beli mobil bekas. “OLX Autos akan segera membuka beberapa store baru dalam waktu dekat," ujar Agung.

Selain ekspansi offline, OLX Autos juga akan berinovasi untuk mengembangkan teknologi digital dalam layanannya. Data internal OLX Autos menunjukkan, sekitar 75% orang lebih suka menjual mobil mereka melalui saluran online. Adapun situs web 'Mobil bekas' diakses 20% kali lebih banyak daripada situs web 'Mobil baru'. Hal ini membuat OLX Autos tak henti melakukan inovasi digital dalam setiap layanannya.

Untuk menggambarkan perjalanan 2 tahun beroperasi di Indonesia, OLX Autos juga meluncurkan web series terbaru yang disutradarai oleh Dyan Sunu serta diperankan oleh Edward Akbar. Melalui web series tersebut, OLX Autos ingin menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat, termasuk para konsumen di Indonesia pada masa yang penuh tantangan ini.

“Bersama OLX Autos kami mempersembahkan web series terbaru yang berjudul ‘Jalan yang Pasti’ dengan 3 episode cerita. Kami ingin menunjukkan bagaimana OLX Autos tetap tangguh berdiri selama dua tahun di Indonesia, di mana OLX Autos kini berhasil melewati berbagai macam tantangan dan telah membantu para konsumen di Indonesia dengan menjadi salah satu jawaban dalam memberikan kemudahan saat menjual ataupun membeli mobil bekas,” kata sutradara film, Dyan Sunu.

Dalam perayaan HUT ke-2, OLX Autos menghadirkan OLX Autos Spot di Bandung, Tangerang, Jakarta, dan yang akan mendatang di Surabaya pada 20-24 Juli 2022, dengan beragam promo serta hadiah menarik. Melalui program “OLX Autos Doubleversary”, konsumen berkesempatan mendapatkan 1 unit mobil Mini Cooper 1.5 Turbo 2018 bekas.

OLX Autos juga terus berkomitmen untuk memperkuat industri otomotif, khususnya pasar mobil bekas di Indonesia. Antara lain dengan menjalin kolaborasi dengan komunitas mobil melalui inisiatif yang bertajuk Cars and Coffee Powered by OLX Autos. Selain itu OLX Autos terlibat sebagai official partner Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2022, hingga kerja sama dengan GAIKINDO dengan tetap menjadi official trade-in partner pada GIIAS tahun ini. (S-4)