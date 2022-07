Indotruck Utama Luncurkan Dua Eskavator Baru 

BERTEPATAN dengan ulang tahun ke-50, produsen alat berat SDLG melalui PT Indotruck Utama (ITU), meluncurkan dua produk ekskavator terbarunya dalam sebuah acara bertajuk 'Unleash the Beast - To Build A Better Indonesia' yang digelar di Warehouse Cibis park, Cilandak Jakarta Selatan, Kamis (7/7). Dua model eskavator SDLG E6210F dan SDLG E6550F diharapkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari industri tambang, hingga infrastruktur di Indonesia.

Shandong Lingong Construction Machinery (SLDG) berdiri sejak 1972, dan saat ini merupakan bagian dari Volvo grup. Di Indonesia sendiri, SDLG hadir sejak 2009. Untuk mengembangkan bisnisnya, SDLG berkolaborasi dengan ITU sebagai diler resmi yang memasarkan produk-produknya. ITU kini sudah memiliki 24 kantor cabang dan 26 kantor lapangan dan masih terus memperluas jaringannya di seluruh Indonesia.

Direktur Utama ITU Bambang Prijono menjelaskan, perusahaannya berdiri sejak 34 tahun lalu, tepatnya pada 1988. "Kami memulai PT Indotruck Utama sebagai diler atau distributor untuk Volvo Trucks, dan itu masih berlangsung hingga saat ini," ujar Bambang, dalam sambutannya, Kamis (7/7).

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perushaan, lanjut Bambang, pihaknya kemudian diberikan kepercayaan yang lebih besar oleh Volvo Group untuk memasarkan produk-produk lain yang ada di dalam porto folio

grup Volvo, seperti Volvo Bus, Volvo CE (Construction Equipment) berupa produk alat-alat berat, dan alat-alat berat dari Tiongkok yang merupakan bagian dari grup Volvo, yaitu SDLG.

"Ini adalah sebuah kepercayaan yang sangat besar yang diberikan oleh Volvo Group kepada kami, tapi sekaligus ini sebagai sebuah tugas tanggung jawab yang berat," ujar bambang.

Tidak hanya menyediakan alat berat yang berkualitas, ITU juga harus dibarengi dengan layanan afterseles yang sangat baik. Oleh karena itu menurut Bambang, pihaknya harus selektif memilih produk, diantaranya adalah dua model eskavator yang baru diluncurkan, SDLG E6210F dan SDLG E6550F.

SDLG E6210F merupakan eskavator kelas 21 ton yang cocok untuk pemindahan tanah, penggalian tanah, dan kostruksi. Eskavator SDLG E6210F memiliki struktur ketahanan yang tinggi, efisien bahan bakar, kabin yang nyaman, dan memiliki toleransi yang lebih baik terhadap kualitas bahan bakar.

Eskavator ini mampu menggali tanah dalam jangkauan 9,77 meter dan mampu menggali dengan kedalaman lebih dari 7,3 meter. Dilengkapi bucket bervolume 1 meter kubik, SDLG E6210F memiliki kecepatan ayunan 12,1 putaran/menit.

Sedangkan SDLG E6550F merupakan eskavator kelas bobot 50 ton yang cocok untuk aplikasi pertambangan. Memiliki mesin dengan tenaga kuda tertinggi dan torsi terbesar diantara mesin-mesin kelas 50-60 ton, serta rock bucket paling besar dengan kapasitas 3,6 meter kubik.

Dengan lengan-lengan yang panjang, SDLG E6550F dapat menggali dengan jangkauan lebih dari 11,4 meter dengan kedalaman galian hingga lebih dari 6,7 meter, serta kecepatan ayun 9,4 putaran/menit. (S-4)