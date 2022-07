 Harley-Davidson Rangkul JLM Auto Indonesia

HARLEY-DAVIDSON (HD) hari ini, Selasa (5/7), mengumumkan perjanjian distribusi ekslusif unit sepeda motor, suku cadang dan aksesoris dengan PT JLM Auto Indonesia (JLM) untuk mempermudah akses kepada para pemilik HD di Indonesia. Berdasarkan perjanjian tersebut, JLM akan membeli, menjual kembali dan melayani perbaikan dan perawatan kendaraan serta menjual suku cadang dan aksesoris HD di Indonesia.

"Kami dengan senang hati mengumumkan kemitraan bersama PT JLM Auto Indonesia. Harley-Davidson telah hadir di Indonesia sejak 1997 dan dengan populasi urban muda yang bertumbuh dan kelas menengah yang berkembang, terdapat banyak potensi di pasar Indonesia untuk kami. Dengan pengetahuan mendalam JLM seputar pasar otomotif Indonesia, rekam jejak distribusi dan ritel yang telah terbukti serta pendekatan customer-centric yang sejalan dengan strategi Hardwire kami, kami yakin akan pertumbuhan di Indonesia dan menanti bekerja sama secara erat dengan JLM untuk membuat pertumbuhan ini menjadi kenyataan," ujar Managing Director of Harley-Davidson Asia Emerging Markets & India Sajeev Rajasekharan, Selasa (5/7).

Perjanjian yang mulai efektif 1 Januari 2023 mendatang ini, memungkinkan HD untuk mempertahankan kehadiran mereknya dengan para pengendara setia dan pelanggan di Indonesia. Perjanjian distribusi eksklusif memungkinkan JLM sebagai distributor resmi HD, menggunakan penanda yang telah disetujui dan menunjuk diler berdasarkan persetujuan prinsipal HD.

JLM juga akan menjadi distributor non-ekslusif untuk aparel and produk lisensi HD, menawarkan akses penuh terhadap gaya hidup, produk dan layanan HD. Pelanggan dapat terus menikmati pengalaman merek, membeli produk, dan melakukan servis resmi di diler HD terdekat. Lokasi diler baru akan diumumkan setelah 1 Januari 2023.

Saat ini diler resmi Harley-Davidson yang ada di Indonesia terdiri dari Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta (Jl Boulevard Artha Gading Blok A2, Kelapa Gading, Jakarta Utara), Nusantara Harley-Davidson of Jakarta (Jl Radio Dalam Raya No 99, Jakarta Selatan), Siliwangi Harley-Davidson of Bandung (Jl Wastukencana No 105, Bandung), Sumatera Motor Harley-Davidson of Medan (Jl S Parman No 95 Medan, Sumatra Utara), dan Kalimas Harley-Davidson of Solo Baru (Jl Raya Solo Permai Blok HH no 9, Solo Baru - Surakarta, Solo Baru Sukoharjo, Jawa Tengah). (S-4)