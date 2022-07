Honda Rayakan Separuh Abad Kehadiran Civic

CIVIC pertama kali diperkenalkan pada 1972 oleh Honda Motor sebagai model global pertama Honda. Hadir sebagai mobil kompak yang bertenaga dan hemat bahan bakar, Honda Civic langsung diterima dengan sangat baik oleh konsumen di seluruh dunia. Honda Motor Co Ltd kemudian memulai penjualan global diluar Jepang pada 1973.

Hingga saat ini, Honda Civic telah dipasarkan di lebih dari 180 Negara di seluruh dunia, dan telah mencatat penjualan lebih dari 28 juta unit. Dari generasi ke generasi, Honda Civic terus melakukan terobosan dengan menghadirkan teknologi dan inovasi yang terdepan pada masanya. Keunggulan Honda Civic tersebut juga telah menghasilkan lebih dari 800 penghargaan bergengsi yang diterima di berbagai negara di dunia.

Memasuki usia yang ke-50 tahun, Honda Civic generasi ke-11 juga sudah memulai penjualan globalnya sejak 2021 lalu. Di Jepang, Honda Civic generasi ke-11 ditawarkan dalam dua varian mesin yaitu mesin bensin serta e: HEV. Honda Civic generasi ke-11 juga berhasil meraih penghargaan sebagai Car of the Year di ajang North American Car Truck and Utility Vehicle of the Year Awards 2022 yang diadakan di Detroit, Michigan, Amerika Serikat pada awal 2022 ini.

Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-50 Civic, Honda Jepang memamerkan beragam lini Civic dari setiap generasinya bertempat di Plaza Aoyama di Honda Aoyama Building, Minato-ku, Tokyo pada 1 - 31 Juli 2022. Lini Honda Civic pada periode 1 hingga 22 Juli 2022 menampilkan total 8 unit Honda Civic yang terdiri dari:

- 1 unit Civic generasi pertama

- 1 unit Civic Wonder

- 1 unit Civic Estilo

- 1 unit Civic Sedan generasi ketujuh

- 1 unit Civic Type R FK2

- 2 unit Civic generasi ke-11 versi bensin

- 1 unit Civic generasi ke-11 versi e: HEV

Sementara untuk periode 23 - 31 Juli 2022, lini Honda Civic 2022 menampilkan total 8 Honda Civic yang terdiri dari:

- 1 unit Civic generasi pertama tipe RS

- 1 unit Civic generasi kedua

- 1 unit Civic generasi keempat

- 1 unit Civic generasi keenam

- 1 unit Civic Sedan generasi kedelapan

- 1 unit Civic Sedan generasi kesepuluh

- 2 unit Civic generasi ke-11 versi bensin

- 1 unit Honda Civic generasi ke-11 versi e: HEV

Di Indonesia sendiri, Honda Civic telah meraih penjualan lebih dari 120 ribu unit sejak 1976 hingga saat ini. Tak hanya dari penjualan, Honda Civic di Indonesia juga meraih sebanyak 25 penghargaan bergengsi, mulai dari gelar mobil terbaik, mobil favorit konsumen, teknologi terbaik dan masih banyak lagi. (S-4)