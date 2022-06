Honda SUV RS Concept Hadir Pertama Kali di Pulau Sumatra

SETELAH dipamerkan di berbagai kota di Pulau Jawa seperti di Surabaya, Bandung, Semarang, dan Makassar, Honda untuk pertama kalinya membawa Honda SUV RS Concept ke Indonesia bagian barat. Mobil konsep terbaru Honda ini tampil sebagai display utama pada pameran yang diselenggarakan di Atrium Sun Plaza Mall Medan, Sumatra Utara, mulai 30 Juni hingga 3 Juli 2022.

Honda SUV RS Concept diperkenalkan pertama kali di dunia pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. Honda SUV RS Concept juga kemudian dipajang di Dreams Cafe, GIIAS Surabaya Auto Show 2021, serta Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022.

Mobil konsep ini dikembangkan sebagai kolaborasi antara Honda R&D Asia Pacific Co Ltd dan tim Honda di Indonesia ini menampilkan desain eksterior bergaya sporty sesuai DNA Honda dalam sebuah platform mobil SUV kompak. Dari sisi eksterior, Honda SUV RS Concept tampil dengan bodi yang ramping, garis yang tajam dan kokoh, serta grille yang menyatu dengan bodi yang semakin memperkuat karakter sporty.

Direktur Main Dealer Honda Outside Java, Mariana Budiman, mengatakan, segmen SUV merupakan segmen yang terus tumbuh dan semakin berkembang di Indonesia. Dalam hal ini, konsumen menyukai karakter mobil yang lebih sporty dan juga nyaman.

Di sisi lain, katanya, wilayah barat Indonesia memiliki karakter bentangan alam serta kondisi jalan yang juga sangat beragam. Karena itu, Honda SUV RS Concept yang memiliki tampilan sebuah SUV sporty, diyakini dapat menarik perhatian dari para pecinta otomotif di Kota Medan dan sekitarnya.



"Para konsumen serta pengunjung yang hadir dalam pameran ini juga dapat melihat berbagai lini produk terbaru Honda serta mendapatkan program penawaran menarik selama acara ini berlangsung," kata Mariana dalam keterangan resmi, Kamis (30/6).

Sumatra Utara merupakan wilayah yang mempunyai penjualan model SUV terbesar di Pulau Sumatra. Penjualan SUV di Sumut pada periode Januari hingga April 2022 tercatat sebanyak 1.505 unit, meningkat sebesar 77% dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Honda SUV RS Concept dirancang sebagai sebuah mobil SUV kompak dengan memadukan karakter yang lebih sporty, performa berkendara yang menyenangkan, serta kecanggihan teknologi. Salah satu perwujudan dari penerapan karakter RS pada model SUV saat ini terlihat pada All New Honda HR-V yang pertama kalinya menampilkan varian RS Turbo yang lebih sporty dan bertenaga.

Saat ini, beberapa model Honda lainnya di Indonesia yang mempunyai varian RS adalah Honda Brio, Honda City Hatchback, dan All New Honda Civic.

Selain Honda SUV RS Concept, Honda Exhibition di Kota Medan juga menampilkan berbagai model Honda. Antara lain All New Honda HR-V, All New Honda BR-V, Honda City Hatchback RS with Honda Sensing, dan Honda Brio RS Urbanite.

Honda Outside Java juga menawarkan berbagai program penjualan menarik selama pameran berlangsung, mulai dari DP rendah mulai 10 jutaan, bunga 0%, angsuran mulai 2 jutaan, tenor hingga 8 tahun, serta grand prize satu unit sepeda motor, smartphone, dan Android TV. (S-2)