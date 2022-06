Diler BMW Premium Selection Pertama: Luminary Used Car Resmi Beroperasi

BMW Indonesia bersama dengan BMW Artha Motor Lestari (BMW AML) resmikan diler BMW Premium Selection Pertama: Luminary Used Car yang berlokasi Jl MT Haryono No Kav 30, Jakarta Selatan. BMW AML merupakan salah satu dari Authorized BMW Dealership yang telah mengembangkan brand BMW di Indonesia lebih dari enam tahun dan telah memiliki empat lokasi penjualan.

Awalnya, BMW AML berfokus untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan kendaraan baru BMW di wilayah Sumatra dan memiliki showroom kendaraan premium terbesar di Medan. BMW AML mulai merambah ke ibukota awal 2018 dan meresmikan diler di Jalan MH Thamrin. Milestone ini menjadikan BMW AML Thamrin sebagai City Sales Outlet BMW Pertama di Indonesia. BMW AML Thamrin juga menjadi diler pertama yang mengaplikasikan teknologi virtual di Indonesia dan Fast Lane Services, layanan servis cepat yang sangat cocok untuk pelanggan BMW yang memiliki jadwal padat.

BMW AML terus berinovasi dan menghadirkan konsep BMW Studio untuk lebih dekat dengan pelanggannya dengan melalui dua cabang BMW Studio di pusat perbelanjaan AEON Sentul dan AEON Tanjung Barat.

"BMW Group Indonesia bangga menjadi produsen kendaraan premium pertama di Indonesia yang menghadirkan layanan khusus untuk kendaraan seken bersertifikat sejak tahun 2013. Hingga saat ini, BMW Indonesia terus hadirkan beragam inovasi untuk penuhi kebutuhan pelanggan. BMW Luminary Used Car yang dihadirkan oleh BMW AML mudah diakses oleh pelanggan yang tinggal di Jakarta Selatan yang tertarik dengan BMW dan MINI seken bersertifikat," ungkap President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan dalam sambutannya di acara peresmian, Kamis (23/6).



President Director BMW AML Hoegeng Sjafrudin menyampaikan, BMW Luminary Used Car merupakan komitmen nyata dari perusahaannya untuk terus memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pelanggan dan memenuhi permintaan kendaraan seken BMW berkualitas yang terus meningkat.

"BMW Luminary Used Car memiliki area yang bisa untuk display 5unit BMW, selain itu juga hadir area display untuk BMW Accessories & Original Lifestyle, dealing area, serta delivery area dengan konsep modern dan nyaman untuk berikan pengalaman terbaik dalam proses jual-beli kendaraan seken BMW," ujar Hoegeng.

Fasilitas BMW Premium Selection – Luminary Used Car diantaranya adalah: Trade-in Offer, Pick Up Service, One Stop Shop Solution, 12 Months Warranty, 360-degree technical check, Approved Service History, dan lain sebagainya. (S-4)