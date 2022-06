DCVI Umumkan Diler Truk Mercedes-Benz Terbaik 

PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) mengumumkan PT Alun Indah sebagai Dealer of the Year (DoY) 2021 melalui acara yang digelar Jumat (17/9). PT Alun Indah, yang berlokasi di Jakarta, terpilih berkat kinerja yang luar biasa di setiap aspek penilaian yaitu dalam bidang penjualan, layanan, suku cadang serta kepuasan pelanggan.

"Semua mitra diler kami telah bekerja dengan baik di tengah situasi pandemi yang sulit bagi kita semua dan kami ingin menghargai kerja kerasnya. Tahun ini, kami ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepada PT Alun Indah atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan oleh seluruh karyawan diler resmi kendaraan komersial Mercedes-Benz untuk memastikan semua pelanggan mendapatkan layanan dan pengalaman terbaik. Kami berharap dapat melanjutkan kemitraan dengan lebih banyak pencapaian dan kesuksesan yang akan datang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya." ujar General Manager DCVI Naeem Hassim dalam siaran resminya, Sabtu (18/6).

DoY 2021 kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini dibagi menjadi empat kategori dengan sepuluh penghargaan. Berikut daftar peraih penghargaan di acara Dealer of the Year 2021:

Best Sales

- Best Sales Performance for Bus: PT Citrakarya Pranata, Bandung

- Best Sales Performance for Actros & Arocs: PT Alun Indah, Jakarta

- Best Sales Performance for Axor: PT Alun Indah, Jakarta



Category Best After Sales

- Best After-Sales Performance Bus: PT Citrakarya Pranata, Bandung

- Best After-Sales Performance Actros & Arocs: PT Alun Indah, Jakarta

- Best After-Sales Performance Axor: PT Annapurna Jaya Agung, Tangerang



Category Dealer of the Year

- Dealer of the Year for Bus: PT Citrakarya Pranata, Bandung

- Dealer of the Year for Actros & Arocs: PT Alun Indah, Jakarta

- Dealer of the Year for Axor: PT Alun Indah, Jakarta



Commercial Vehicles Dealer of the Year 2021: PT Alun Indah, Jakarta

Diler resmi kendaraan niaga Mercedes-Benz saat ini terdiri dari 27 jaringan atau dua kali lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk memperluas jaringan diler di pasar Indonesia.

Selain jaringan diler yang tersedia di seluruh Indonesia, DCVI meluncurkan call center resmi Mercedes-Benz Truk dan Bus yang dapat dihubungi melalui telepon dan WhatsApp di 021-30001971 serta e-mail di mbcv-indonesia@daimler.com . (S-4)