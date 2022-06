SIS Luncurkan All New Ertiga Hybrid di 34 Kota

SUKSES melakukan peluncuran All New Ertiga di Jakarta, Jumat (10/6), PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara masif mengenalkan pelopor LMPV elektrifikasi tersebut ke kota-kota lainnya di Indonesia. Selain Jakarta, All New Ertiga Hybrid akan diluncurkan di 34 kota, dari Aceh hingga Papua dalam kurun 13 Juni hingga 2 Juli 2022.

Sebagai LMPV pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi elektrifikasi, All New Ertiga Hybrid hadir dengan penambahan beragam fitur canggih untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia saat berkendara. Dengan mengusung tagline 'Untuk Hari yang Lebih Baik', All New Ertiga Hybrid memiliki keunggulan seperti efisiensi bahan bakar yang lebih baik, ramah lingkungan, memberikan pengalaman berkendara yang baru dan nyaman, eksterior modern, dan interior mewah.

4W Marketing Director SIS Donny Saputra mengatakan bahwa peluncuran All New Ertiga Hybrid yang dilakukan secara masif di 34 kota adalah respons Suzuki terhadap tingginya antusiasme konsumen di berbagai daerah.

“All New Ertiga Hybrid adalah salah satu produk unggulan baru kami yang ditunggu-tunggu masyarakat. Bahkan sudah banyak permintaan dari berbagai kota sebelum diluncurkan. Hal ini menjadi alasan kami untuk akhirnya meluncurkan All New Ertiga Hybrid di 34 kota besar lainnyi,” terang Donny, Senin (13/6).

Jadwal peluncuran All New Ertiga Hybrid

13 Juni 2022: Medan.

15 Juni 2022: Surabaya, dan Bali.

17 Juni 2022: Batam, Makassar, dan Ambon.

18 Juni 2022: Bandung, Palembang, Semarang, YogYakarta, Pekanbaru, Solo, Cirebon, Lampung, Samarinda, Banjarmasin, Lombok, Manado, Padang, Bangka, Tegal, Kupang, Kendari, Gorontalo, Banda Aceh, Bengkulu, Sorong, Tanjung Pinang'

25 Juni 2022: Palangkaraya, Palu, Pontianak, dan Ternate.

29 Juni 2022: Jambi.

2 Juli 2022: Jayapura.

Dengan sederet keunggulan teknologi, fitur, kenyamanan, maupun tampilan SIS menargetkan penjualan All New Ertiga Hybrid menguasai market share LMPV sebesar 11% di tahun ini.

“Saat ini All New Ertiga Hybrid menjadi yang pertama dan satu-satunya LMPV elektrifikasi di Indonesia. Dengan berbagai tambahan fitur canggih, harganya pun masih sangat kompetitif. Jadi kami cukup optimistis All New Ertiga Hybrid dapat menguasai market share sebesar 11%,” tutup Donny.

All New Ertiga Hybrid tersedia dalam pilihan transmisi manual 5-percepatan (MT) dan otomatis 4-percepatan (AT). Untuk warna, All New Ertiga Hybrid menawarkan warna baru yaitu Mellow Deep Red untuk tipe GX.

Harga On The Road (OTR) Jakarta (Juni 2022)

All New Ertiga Hybrid SS-AT - Rp292.300.000

All New Ertiga Hybrid SS-MT - Rp281.300.000

All New Ertiga Hybrid GX-AT - Rp281.300.000

All New Ertiga Hybrid GX-MT - Rp270.300.000

