Wuling Meriahkan Pesta Tahunan Jakarta Fair 2022

SEBAGAI upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya, Wuling Motors berpartisipasi dalam ajang tahunan Jakarta Fair 2022 yang digelar mulai hari ini, (Kamis (9/6)), hingga 17 Juli 2022 mendatang. Dalam keikutsertaannya tahun ini, Wuling menampilkan New Cortez, New Confero S, Cortez S, serta Almaz RS di area seluas 272 meter persegi di Hall A2, JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

"Sejalan dengan tema Jakarta Fair tahun ini yakni 'Modern Futuristic City', kami membawa serta rangkaian lini produk yang dilengkapi dengan ragam inovasi berkendara modern. Kami berharap dengan partisipasi di Jakarta Fair 2022, konsumen dapat semakin mengenal produk inovatif dari Wuling dan mendapatkan kemudahan dalam memiliki produk Wuling dengan berbagai promo menarik yang tersedia selama pameran," ujar Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, Kamis (9/6).

Flagship SUV Wuling, Almaz RS 'Drive Unlimited Way', dilengkapi inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) yang memadukan Advanced Driver Assistance System (ADAS) dan Internet of Vehicle (IoV). Wuling Indonesian Command (WIND) yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan beragam fitur kendaraan hanya dengan perintah suara turut melengkapi kecanggihan dari produk SUV ini.

Kemudian, ada pula New Cortez 'Innovating Comfort Zone' yang turut meramaikan pesta tahunan masyarakat DKI Jakarta itu. Smart MPV ini telah dilengkapi inovasi modern yakni WIND dan IoV yang membuatnya memiliki Wuling Silver Logo. Kemudian, lini MPV Wuling lainnya, New Confero S 'The Real Spacious Family' pun ditampilkan dalam acara ini. Lini produk MPV ini dibekali tampilan eksterior depan yang atraktif, serta kabin luas dengan berbagai perangkat penunjang kenyamanan dan keselamatan berkendara yang lengkap.

Adapun promo yang ditawarkan di Jakarta fair 2022, mulai dari Lucky Dip berhadiah hingga Rp5.000.000, promo spesial untuk semua tipe, gratis biaya service berkala, uang muka ringan, hingga pilihan tenor lebih panjang. (S-4)