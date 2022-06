Penjualan Mitsubishi di IIMS Surabaya Lampaui Target

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melaporkan pencapaiannya di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2022 yang mencatat hasil positif. Selama partisipasinya, MMKSI berhasil membukukan SPK melebihi target yang ditentukan yaitu 168 atau tercapai 112%. Model Xpander, Xpander Cross, dan Pajero Sport menjadi kontributor utama penjualan MMKSI di ajang tersebut.

Tidak hanya dari sisi penjualan, model yang dihadirkan oleh MMKSI juga berhasil mendapatkan penghargaan di mana model Pajero Sport berhasil meraih Best SUV, model Xpander sebagai Best MPV, serta spesifik untuk model Pajero Sport varian Dakar 4x2 Ultimate mendapatkan penghargaan Best Tested Car.

“Partisipasi kami di rangkaian pameran ini tentunya sebagai salah satu bentuk apresiasi kami untuk masyarakat Indonesia khususnya di Surabaya atas penerimaan baik mereka terhadap seluruh line up produk dan pelayanan kami. Seluruh capaian positif ini pun tidak lepas dari antusiasme dan dukungan masyarakat di Surabaya dan kami sangat berterima kasih untuk hal tersebut khususnya untuk konsumen yang telah melakukan test drive dan mencoba pengalaman barunya menggunakan produk unggulan Mitsubishi Motors," ujar General Manager of Sales & Marketing Division MMKSI Amiruddin, dalam siaran resminya, Rabu (8/6).

Di ajang IIMS Surabaya 2022 ini, MMKSI menghadirkan model New Xpander, New Xpander Cross, dan New Pajero Sport. Selain itu, MMKSI juga menghadirkan konsep branding terbarunya yaitu Life Adventure yang menegaskan bahwa Mitsubishi Motors hadir sebagai brand dan produk pilihan masyarakat Indonesia yang mendukung setiap petualangan kehidupan, untuk menjadi bagian dari perjalanan yang menakjubkan maupun menantang. Seluruh capaian maupun upaya yang dilakukan oleh MMKSI merupakan bentuk apresiasi dari penerimaan dan loyalitas masyarakat Indonesia.

"Untuk konsumen yang belum sempat melakukan test drive, dapat segera menghubungi diler terdekat untuk mencoba produk unggulan kami, Xpander dan Pajero Sport. Kami akan terus mengeksplor seluruh potensi yang ada untuk memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen kami dan tentunya untuk berkembang bersama menghadapi petualangan hidup yang ada. Kami juga berharap seluruh pengalaman yang kami hadirkan dapat terus menjaga dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap brand dan produk kami serta membantu kami untuk tetap berada di posisi yang strategis baik secara brand maupun penjualan,” tutup Amiruddin. (S-4)