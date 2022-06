PT Citrakarya Pranata Sabet Gelar Mercedes-Benz Dealer of the Year 2021

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) mengumumkan bahwa PT Citrakarya Pranata (CP) sebagai Dealer of the Year 2021 melalui acara yang diselenggarakan di Hotel Raffles Jakarta, Jumat, (3/6).



Diler Citrakarya Pranata, yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat terpilih berkat kinerja yang luar biasa di setiap aspek penilaian serta mengedepankan Best-Customer-Experience kepada para pelanggan setia Mercedes-Benz. Aspek penilaian untuk penentuan Dealer of the Year mencakup aspek Penjualan, Pelayanan Pelangganan, 5-Star Rater serta Business Excellence.

“Dealer of the Year merupakan penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Mercedes-Benz sebagai bentuk apresiasi kepada semua mitra diler kami di Indonesia. Jika selama dua tahun terakhir acara penghargaan diadakan secara virtual, kami sangat gembira tahun ini bisa kembali berkumpul secara langsung dengan para mitra diler. Kami juga dengan bangga mengumumkan PT Citrakarya Pranata sebagai Dealer of the Year 2021, yang sepanjang tahun 2021 telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dan terus berusaha untuk memberikan Best-Customer-Experience bagi setiap pelanggan,” ujar President Director MBDI Choi Duk Jun dalam kata sambutannya di Jakarta, Jumat (3/6).

Di acara penghargaan tersebut, terdapat lima kategori penghargaan utama dan dua kategori penghargaan tambahan dengan pemenang sebagai berikut:

Penghargaan Utama

- Dealer of the Year 2021: PT Citrakarya Pranata

- The Best in Sales 2021: PT Suri Motor Indonesia

- The Best in Customer Services 2021: Citrakarya Pranata

- The Best in 5 Star Rater 2021: PT Hartono Raya Motor-Surabaya

- The Best in Business Excellence 2021: Panji Rama Otomotif-Gandaria

Penghargaan Tambahan

- The Best in Mercedes-Benz Certified 2021: PT Cakrawala Automotif Rabhasa

- The Best in Fleet Sales 2021: PT Panji Rama Otomotif-Gandaria

“Setiap mitra diler berkontribusi secara signifinkan terhadap kesuksesan Mercedes-Benz, dan melalui dukungan para diler, Mercedes-Benz berhasil mempertahankan kesuksesan sebagai merek otomotif mewah nomor satu di Indonesia. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap karyawan mitra diler Mercedes-Benz atas kerja keras, antusiasme dan dedikasi yang diberikan sehingga dapat mewujudkan kesuksesan merek dan memberikan pengalaman yang sangat positif dengan nilai kepuasan pelanggan 4.93 dari skala 5 serta Best-Customer-Experience. Semua kesuksesan kami adalah karena kerja keras para mitra dealer dan ketangguhan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini”, tutup Choi Duk Jun. (S-4)