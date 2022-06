Program Honda Golden Week Hadir di IIMS Surabaya

HONDA Surabaya Center (HSC), main dealer Honda wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara kembali hadir dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2022 yang berlangsung mulai 1 – 5 Juni 2022 di Grand City Convention and Exhibition, kota Surabaya.

Jajaran produk yang dibawa Honda di IIMS Surabaya 2022 antara lain, All New Honda HR-V RS with Honda Sensing, All New Honda BR-V Prestige Honda Sensing, Honda City Hatchback RS with Honda Sensing, New Honda Brio RS CVT Urbanite Edition, All New Honda BR-V tipe E, dan New Honda CR-V 1.5L Prestige Turbo.

"Honda memberikan kemudahan bagi konsumen yang membeli mobil Honda selama ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2022 berlangsung, melalui program penjualan bertajuk 'Honda Golden Week'. Konsumen dapat membawa pulang cashback, hadiah langsung, berbagai bonus dan gratis perawatan berkala yang akan meringankan konsumen ketika membeli dan merawat mobil Honda," ungkap President Director Honda Surabaya Center Ang Hoey Tiong. (S-4)