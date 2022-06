Wuling Boyong 'Experience the Next Innovation' ke IIMS Surabaya 2022

WULING Motors (Wuling) turut berpartisipasi dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2022 yang berlokasi di Grand City Convention and Exhibition, Surabaya. Berkolaborasi dengan PT Arista Jaya Lestari, PT Putra Perdana Indoniaga, PT Maju Global Motor, dan PT Berkat Langgeng Sukses Sejati sebagai mitra diler di Jawa Timur, Wuling menampilkan empat unit display dan WISE Technology Corner di booth E seluas 209 meter persegi, serta berbagai penawaran menarik.

"Mengusung tema 'Experience the Next Innovation' di IIMS Surabaya tahun ini, kami fokus untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang didukung dengan beragam inovasi modern yang telah hadir pada lini produk Wuling. Hal ini sejalan dengan semangat 'Drive for A Better Life' yang mendorong kami untuk terus berinovasi baik dalam segi produk maupun layanan kepada konsumen, khususnya bagi kota Surabaya dan sekitarnya," ujar Sales Area Manager Surabaya Wuling Motors Johan Fithra, Rabu (1/6).

Mengenai ragam produk yang ditampilkan, Wuling menampilkan flagship SUV nya, Almaz RS 'Drive Unlimited Way', yang memiliki inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) yang memadukan Advanced Driver Assistant System (ADAS) dan Internet of Vehicle (IoV). Wuling Indonesian Command (WIND) yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan beragam fitur kendaraan hanya dengan perintah suara turut melengkapi kecanggihan dari produk SUV ini.

Ada pula New Cortez 'Innovating Comfort Zone' yang ikut serta pada ajang otomotif tahunan di Surabaya ini. MPV terbaru Wuling ini telah dilengkapi oleh inovasi modern WIND dan IoV yang membuatnya mengenakan Wuling Silver Logo. Kemudian, lini MPV Wuling lainnya, New Confero S 'The Real Spacious Family' pun ditampilkan dalam gelaran ini. Lini produk ini dibekali tampilan eksterior depan yang atraktif, serta kabin luas dengan opsi 7-seater captain seat atau 8-seater. Terdapat pula berbagai perangkat penunjang kenyamanan dan keselamatan berkendara yang lengkap di New Confero S ini.

Seperti halnya di IIMS Hybrid 2022, Wuling juga menyediakan WISE Technology Corner di IIMS Surabaya 2022. Di area ini pengunjung dapat mengetahui lebih dekat mengenai ADAS dan IoV yang tergabung dalam WISE, serta teknologi WIND. Bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman berkendara bersama Wuling, turut disiapkan dua unit mobil yang bisa dicoba yakni Almaz RS dan New Cortez di area test drive.

Dalam rangka memeriahkan pameran IIMS Surabaya 2022, bagi konsumen yang melakukan pembelian selama pameran berhak mengikuti lucky dip untuk mendapatkan hadiah berupa e-wallet senilai hingga Rp5.000.000 serta hadiah menarik. Terdapat pula promo spesial untuk semua tipe hingga gratis biaya servis berkala selama 4 tahun atau 50.000 kilometer.

Sebagai informasi tambahan, Wuling Motors didukung jaringan enam diler di wilayah Surabaya yang terdiri dari Wuling Arista Surabaya HR Muhammad, Wuling Arista Tunjungan, Wuling Arista Jemursari, Wuling BLESS Basuki Rahmat Surabaya, Wuling Perdana Kenjeran, dan Wuling Maju Motor Surabaya Wiyung. (S-4)