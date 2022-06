Mitsubishi Motors Meriahkan IIMS Surabaya 2022

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali meneruskan rangkaian petualangan dengan berpartisipasi dalam rangkaian Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022, yang berlangsung pada 1-5 Juni 2022 di Grand City Convex Hall F, Surabaya, Jawa Timur. Booth Mitsubishi Motors di IIMS Surabaya 2022 memiliki luas 253 meter persegi, dengan tetap mengusung konsep global booth design yang menjadi ciri khas Mitsubishi Motors. Booth ini menampilkan empat unit kendaraan displai, yang terdiri dari kombinasi varian dari model New Xpander, New Xpander Cross, dan New Pajero Sport.

“Pada ajang kali ini kami sangat senang bisa berpartisipasi kembali dalam rangkaian pameran IIMS, yang kali ini berlangsung di Surabaya. Dalam kesempatan ini, kami akan menghadirkan model flagship atau produk unggulan dari Mitsubishi Motors, yakni New Xpander, New Xpander Cross, dan New Pajero Sport. Dan untuk mempermudah masyarakat yang ingin memiliki kendaraan baru dari Mitsubishi Motors, kami juga menyediakan berbagai inovasi serta program penjualan dan purna jual yang menarik untuk dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh konsumen. Ini merupakan salah satu komitmen kami untuk mendukung serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui produk dan layanan terbaik dari Mitsubishi Motors, sesuai dengan konsep new branding MMKSI yang dicanangkan di tahun ini – Life Adventure,” ungkap Amiruddin, selaku General Manager of Sales & Marketing Division MMKSI.

'Life Adventure' adalah konsep new branding dari MMKSI yang menyampaikan bagaimana Mitsubishi Motors hadir sebagai brand dan produk pilihan masyarakat Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung setiap petualangan kehidupan banyak orang di Indonesia, untuk menjadi bagian dari perjalanan yang menakjubkan maupun yang menantang, serta untuk mengembangkan kehidupan yang lebih sukses dan membanggakan.

Selain dapat melihat langsung model andalan Mitsubishi Motors, pengunjung IIMS juga dapat merasakan langsung melalui unit test drive yang disediakan di area khusus, yang terdiri dari New Xpander, New Xpander Cross, dan New Pajero Sport.

Program penjualan yang menarik termasuk juga promosi layanan purna jual yang sangat menguntungkan juga hadir dalam pameran ini. Tidak lupa juga hadirnya MIRA, Virtual Assistant Chatbot yang siap untuk membantu konsumen dalam mengakses kebutuhan informasi tentang produk dan layanan Mitsubishi, serta perkenalan dan sosialisasi fitur-fitur terbaru dari aplikasi My Mitsubishi Motors ID yang akan mempermudah para pelanggan Mitsubishi Motors, termasuk dalam proses kepemilikan kendaraan. Semua pengalaman terbaik bersama Mitsubishi Motors juga dapat diabadikan dan dibagikan oleh para pelanggan Mitsubishi Motors dengan bergabung dalam komunitas MiMATE yang ada dalam aplikasi My Mitsubishi Motors ID. (S-4)