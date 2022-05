HMC kembali Kembangkan Hyundai Motorstudio di Platform Metaverse Zepeto

HYUNDAI Motor Company (HMC) hari ini mengumumkan kehadiran pengalaman mobilitas masa depan-nya di Hyundai Motorstudio secara virtual pada platform metaverse Zepeto. Dioperasikan oleh Naver Z, Zepeto adalah sebuah ruang virtual di mana penggunanya dapat berinteraksi satu sama lain dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan menggunakan avatar mereka.

Platform ini merupakan salah satu yang terpopuler di kalangan generasi milenial dan Gen Z karena mereka terlibat langsung dengan banyak kegiatan lifestyle sehari-hari dan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka.

Hyundai memperkenalkan Motorstudio virtual pertamanya di dalam area Downtown (Future) di Zepeto tahun lalu, dan sekarang tengah menambahkan area lantai dua di ruang pameran yang memiliki lebih banyak lagi kegiatan. Terdapat serangkaian pengalaman mobilitas masa depan, yaitu mencakup advanced air mobility S-A1, purpose-built mobility S-Link, dan future mobility transit center S-Hub - semuanya berada di area Downtown milik Zepeto.

Di aula pameran lantai satu, yang menirukan bagian interior dan eksterior Hyundai Motorstudio Seoul, pengguna Zepeto dapat menyaksikan film kampanye IONIQ sebagai brand yang didedikasikan untuk kendaraan listrik berbasis baterai milik Hyundai, yang menampilkan lagu 'I'm On It' dari BTS. Selain itu, pengunjung dapat melihat serangkaian poster untuk kampanye Hyundai x BTS Earth Day bertajuk 'For Tomorrow, We Won't Wait.'

Di area lantai dua di aula pameran, pengunjung dapat melihat miniatur S-A1 dan mencoba atau membeli koleksi Re:Style, koleksi pakaian daur ulang ramah lingkungan atau upcycle dari Hyundai.

Di Downtown, pengguna Zepeto dapat mencoba beragam solusi mobilitas masa depan yang awalnya diluncurkan oleh Hyundai Motor pada pagelaran Consumer Electronics Show (CES) 2020. Di area tersebut, pengguna dapat mengelilingi area future mobility transit center S-Hub, mengendarai kendaraan urban air mobility S-A1, dan merasakan pengalaman ketiga konsep S-Link sebagai purpose-built mobility, yaitu klinik, ruang pesta, dan food truck.

Untuk merayakan ekspansi virtual dari Hyundai Motorstudio, Hyundai akan menyelenggarakan 'I'm On It' challenge di Zepeto. Dalam tantangan ini, peserta dapat memperoleh kesempatan untuk memenangkan merchandise eksklusif BTS hanya dengan mengunggah foto selfie avatar mereka bersama BTS, di Hyundai Motorstudio di Zepeto dan di lokasi langsung Hyundai Motorstudio yang akan segera dibuka di Indonesia. Selain itu, Hyundai juga berencana mengadakan kegiatan berkonsep ramah lingkungan di bulan Juni yang membagikan hadiah produk fesyen untuk avatar, seperti topi atau tas selempang, setelah pengguna berhasil menyelesaikan tantangan 'Plogging', yaitu kegiatan memungut sampah sambil melakukan jogging.

"Untuk membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan generasi muda, Hyundai Motor menciptakan pengalaman virtual di mana mereka bisa mengenal visi brand dan solusi mobilitas masa depan kami," ungkap Hyundai Motor's Global Chief Marketing Officer and Head of Customer Experience Division Thomas Schemera, Senin (30/5).

"Kami akan terus menggunakan platform virtual reality untuk menyampaikan visi brand kami dengan serangkaian ruang dan konten virtual yang baru. Jadi, bergabunglah bersama kami di metaverse ini," imbuhnya.

Hyundai Motor terus membangun komunikasi bersama generasi MZ dengan cara menyajikan konten interaktif secara virtual, seperti pengalaman test-drive virtual dan 'Hyundai Mobility Adventure' yang menampilkan gaya hidup mobilitas masa depan di dunia metaverse. (S-4)