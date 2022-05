Gelaran Road to Series IMX 2022 ke-4 SIap Menyapa Warga Medan

MENDUKUNG geliat perkembangan industri otomotif di daerah terutama luar Pulau Jawa, Road to OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX 2022) series siap sambangi Kota Medan. Menjalin kolaborasi dengan acara modifikasi Autoday Indonesia, seri ke-4 kali ini siap berlangsung di Katamso Land, Medan pada Minggu, 29 Mei 2022.

Gelaran kali ini digelar satu hari, dimulai dari pukul 08.00 - 21.00 WIB. Acara yang dibuka untuk publik ini bisa menjadi pilihan destinasi wisata akhir pekan keluarga di Kota Medan untuk dapat dikunjungi oleh car enthusiast, car community, hingga masyarakat umum.

“Pemilihan lokasi di Katamso Land terbilang strategis, karena tempat ini terletak di pusat Kota, serta memiliki cakupan ruang yang cukup luas. Jadi dapat memberikan suguhan hiburan dan edukasi kepada publik. Acara Road to OLX Autos IMX 2022: Autoday Indonesia di Medan tidak sekedar memberi ruang berkreasi kepada para car enthusiast maupun car community. Lebih jauh, masyarakat umum dapat menikmati animo keseruan acara sebagai upaya membangkitkan industri modifikasi dan aftermarket di Sumatra Utara, terutama recovery industri otomotif pasca pandemi,” papar IMX Project Director Andre Mulyadi, Selasa (24/5).

Hal senada diungkap Director Marketing OLX Indonesia Sandy Maulana. Ia menambahkan bahwa minat generasi milenial dan gen Z memodifikasi mobilnya kini bukan sekadar hobi. "Dari setiap ajang pemanasan menuju puncak acara OLX Autos IMX 2022 ini menunjukan mayoritas generasi muda di tiap kota selalu menghadirkan beragam gaya modifikasi yang proper. Hal ini tentunya menunjukan geliat baru untuk industri otomotif khususnya pasar mobil bekas yang kerap dijadikan canvas untuk dimodifikasi dan tentunya bisa berkontribusi terhadap tumbuhnya sektor ekonomi saat ini,” ujar Sandy.

Ajang Road to OLX Autos IMX 2022: Autoday Indonesia akan menyuguhkan sejumlah konten menarik, meliputi: Car & Community Meetup, OLX Autos IMX Masterclass, OLX Autos IMX Coaching Clinic, OLX Autos IMX Pop Up Automotive Market, IG Reels & Photos Competition, dan The Lifestyle Magnet.

OLX Autos IMX 2022 'The Indonesian Kalcer'

Semarak menuju perhelatan puncak OLX Autos IMX 2022 'The Indonesian Kalcer” akan berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center (JCC) pada 1-2 Oktober 2022 bakal menghadirkan sejumlah program khas IMX. Sebanyak 50 mobil modifikasi terbaik Indonesia hasil kurasi para kurator Dunia dalam IMX NMAA Top 50.

Selain itu OLX Autos IMX 2022 akan hadir dengan segudang konten seru khas, termasuk didalamnya konten digital khas IMX yaitu: Black Stone Live Modz Challenge 2022 yang akan kembali dihadirkan tahun ini dengan konsep penuh terobosan dan terbaru, IMX Garage Sale dan IMX Aftermarket Auction serta IMX Masterclass yang akan menghadirkan program edukasi khusus untuk para pecinta otomotif dan lifestyle.

Selain itu tentunya berbagai suguhan gaya hidup yang akan mewarnai IMX mulai tahun ini, seperti: Sneakers Auction, Die Cast Custom & Race Championship, Art Exhibition, NFT area yang tentunya akan memberikan keseruan tersendiri buat para pengunjung di Lifestyle arena IMX tahun ini.

“Hingga sekarang, kami masih terbuka produk aftermarket, produk lifestyle dan pabrikan otomotif lainnya jika ingin bersama-sama bergabung dan memajukan industri otomotif dengan cara kekinian melalui OLX Autos IMX 2022. Kami menyediakan berbagai penawaran menarik dengan berbagai paket promosi khas IMX dengan tampilan offline booth, edukasi, dan beragam program kreatif digital," tutup Andre Mulyadi. (S-4)