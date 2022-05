GIIAS 2022 The Series Pastikan Digelar Agustus

DALAM acara Halal Bi Halal yang digelar di The Terrace Restaurant - The Maj Senayan, Jakarta, Selasa (24/5), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengumumkan bahwa pihaknya akan kembali menggelar pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Motor Show (GIIAS) The Series tahun ini yang akan berlangsung pada semester kedua 2022.

Rangkaian GIIAS The Series akan dimulai pada 11 – 21 Agustus 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) di BSD-City Tangerang. Kemudian dilanjutkan dengan GIIAS Surabaya, GIIAS Medan, dan GIIAS Makassar.

Pameran yang diinisiasi oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) akan mengusung 'The Future is Bright' yang diharapkan dapat menyampaikan keyakinan Gaikindo bahwa industri otomotif Indonesia memiliki masa depan yang cerah, akan terus tumbuh, berkembang, menyongsong berbagai inovasi teknologi di masa depan.

Keyakinan ini didasari oleh beberapa faktor, yaitu terus teratasinya pandemi covid-19 di Indonesia yang menciptakan suasana kian kondusif. Kemudian kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan pelonggaran untuk kegiatan aktivitas masyarakat sudah memicu pergerakan ekonomi dan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesiac2022 diprediksi dapat mencapai 5,17% yang diharapkan dapat memicu kenaikan permintaan kendaraan yang memberikan dampak positif pada industri otomotif dan industri pendukungnya.

"Tahun ini GIIAS akan lebih semarak karena menghadirkan lebih banyak inovasi otomotif. Dengan berpartisipasinya beberapa merek kendaraan roda empat baru dan yang akan kembali masuk di pasar Indonesia, tentu akan semakin banyak teknologi dan produk otomotif yang diperkenalkan pada saat berlangsungnya GIIAS 2022," ujar Ketua III, sekaligus Ketua Penyelenggara pameran Gaikindo Rizwan Alamsjah.

Hingga saat ini tercatat puluhan merek kendaraan roda empat, yakni; Audi, BMW, Chery, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, VW, Wuling, serta dari kendaraan komersial, Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, dan UD Truck. GIIAS 2022 juga akan diikuti oleh merek-merek sepeda motor, serta ratusan merek dari industri pendukung telah menyampaikan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan GIIAS the Series 2022.

"Tingkat antusiasme peserta yang sangat tinggi dapat dilihat dari besaran area pamer yang digunakan, tahun ini kebutuhan luasan area pamer peserta, bahkan ada yang mencapai 4.000 meter persegi, lebih tinggi dari angka permintaan pada GIIAS di tahun-tahun sebelumnya," jelas Rizwan.



GIIAS 2022 akan didukung oleh kehadiran sponsor dari berbagai lini industri. Deretan sponsor GIIAS 2022, yaitu Astra Financial akan kembali hadir sebagai sponsor Platinum, bersama FIFGROUP, Astra Credit Company, Toyota Astra Financial, Asuransi Astra, Astra Life, Astra Pay dan MauCash. Dukungan juga diberikan oleh OLX Autos yang kembali sebagai Official Trade in Partner, dan Electrified by Ilectra. Ilectra Motor Group beserta subsidiary nya, EMI perusahaan yang bergerak di kendaraan listrik.

Jadwal GIIAS The Series 2022

Tangerang: 11 - 21 Agustus 2022, ICE – BSD City

Surabaya: 14 - 18 September 2022, Grand City Convex, Surabaya

Medan: 5 - 9 October 2022, Santika Premiere Hotel & Convention

Makassar : 16 – 20 November 2022, Celebes Convention Center, Makassar.

(S-4)