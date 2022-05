Honda Civic RS Menjadi Safety Car di Mandalika Track Day 2022

All New Honda Civic RS tampil menjadi Safety Car di acara Mandalika Track Day 2022 yang berlangsung pada Sabtu-Minggu (21-22/5) di Pertamina Mandalika International Circuit, kabupaten Kuta Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Acara Mandalika Track Day 2022 ini digelar untuk pertama kalinya selama dua hari dengan menampilkan berbagai agenda seperti Track Day, Drift Show serta Coach Drift.

Pertamina Mandalika International Circuit memiliki panjang 4.303 kilometer. Sirkuit ini mulai dibangun pada 2019 dan diresmikan pada 12 November 2021. Sirkuit ini mulai digunakan untuk ajang balap internasional yaitu seri penutup FIM World Superbike (WSBK) 2021, dan menjadi tuan rumah seri kedua ajang balap MotoGP yang berlangsung pada 20 Maret 2022 lalu.

All New Honda Civic RS memiliki karakter sporty sehingga mobil ini sesuai dengan perannya sebagai salah satu Official Car di ISSOM 2022 dan juga di acara Mandalika Track Day 2022 ini.

"Honda Civic merupakan salah satu produk Honda yang legendaris di Indonesia dan juga secara global. Honda Civic generasi kesebelas ini tampil dengan model yang sporty yaitu Honda Civic RS. Pada awal tahun 2022 ini, Honda Civic RS mulai digunakan sebagai Safety Car di Sirkuit Sentul karena memiliki karakter sporty yang cocok dengan image balap yang memang sudah melekat pada model legendaris Honda ini." ungkap Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, Sabtu (21/5).

Pada 2022 ini, All New Honda Civic RS juga menjadi Safety Car di ajang Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selain All New Honda Civic RS, produk Honda lainnya yaitu City Hatchback RS menjadi mobil Fast Doctor dan New Honda Brio RS Urbanite Edition menjadi mobil Clerk of the Course (COC). (S-4)