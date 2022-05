Perbedaan Facelift dan All New, Jangan Salah Kaprah!

PECINTA otomotif pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah facelift atau all new. Kedua istilah tersebut tentu memiliki perbedaan, namun tidak sedikit pula yang menganggap jika keduanya memiliki arti yang sama. Lantas, apa sebenarnya perbedaan antara facelift dan all new?

Pengertian Facelift

Berbicara tentang dunia otomotif memang tidak pernah terlepas dari beberapa istilah asing di dalamnya, dimana salah satu contohnya yaitu facelift. Facelift adalah penyegaran terhadap bentuk suatu mobil, baik pada interior maupun eksteriornya, namun tidak secara keseluruhan.

Pada dasarnya, facelift tidak mengubah bentuk sebelumnya dari mobil tersebut. Interior dan eksterior yang diubah tampilannya hanya sebagian kecil saja. Bagian mobil yang mengalami facelift biasanya dapat Anda lihat dari desain fisik taillight, headlight, dan grille.

Facelift ini tidak hanya mengubah model sebelumnya saja, tetapi juga ada yang dengan cara menambahkan suatu desain tertentu. Waktu yang diperlukan untuk melakukan facelift biasanya tergantung pada bagian apa yang diubahnya.

Alasan dilakukannya facelift agar mampu menarik perhatian konsumen. Mobil yang di facelift akan tampil lebih segar dan menarik, bahkan dapat bertahan lama. Alasan lain dilakukannya facelift adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan mobil all new.

Pengertian All New

Ada istilah lain yang harus dipahami juga dalam dunia otomotif ini, yaitu all new. All new merupakan sebutan untuk sebuah model mobil yang dihadirkan dengan bentuk yang baru dan berbeda dari sebelumnya baik segi interior maupun eksteriornya.

All new akan membuat tampilan model mobil menjadi serba baru, mulai dari segi rangka, desain, kode sasis, hingga penambahan dari segi kelengkapannya. Anda akan lebih mudah mengetahui mobil all new meskipun hanya melihat desain eksteriornya saja.

All New biasanya memiliki desain yang berbeda total dibandingkan dengan model sebelumnya. Tidak hanya desain eksterior dan interior dibuat baru oleh pabrikan, dimensi kabin dan fitur pun juga baru.

Dalam pengembangan model mobil all new ini produsen membutuhkan waktu yang relatif lama dan terlebih dahulu harus dilakukan riset. Biaya yang diperlukan untuk mobil all new juga cukup besar.

Perbedaan Facelift dan All New

Perbedaan facelift dan all new dapat Anda lihat dari definisi kedua istilah tersebut. Facelift adalah penyegaran yang dilakukan pada bagian tertentu saja pada mobil tanpa mengubah bentuk sebelumnya. Sementara dalam all new, bentuk dari mobil benar-benar diubah secara keseluruhan dari sebelumnya.

Facelift pada mobil biasanya hanya mengubah beberapa bagian interior dan eksteriornya saja, atau dengan menambahkan fitur yang lebih baru. Untuk mobil all new, tidak hanya bentuk fisik dan fiturnya saja yang baru tetapi kode sasisnya juga mengalami perubahan.

Indikator perubahan kode pada mobil all new juga sering dijadikan acuan oleh para konsumen. Suatu model mobil dapat dikatakan all new jika kode sasisnya diubah dari sebelumnya. Apabila kode sasisnya telah berubah, maka dapat dipastikan bahwa mobil tersebut benar-benar baru.(OL-4)