'Wuling Shopping Festival' Tawarkan Ragam Promo Jelang Lebaran

MENJELANG perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Wuling Motors (Wuling) menghadirkan penawaran spesial bagi para konsumen melalui program bertajuk 'Wuling Shopping Festival'. Promo yang berlangsung pada 23-30 April 2022 ini berlaku untuk pembelian rangkaian produk Wuling, yakni Formo, seri New Confero, seri New Cortez, seri Almaz, dan Almaz RS. Bagi konsumen yang melakukan pembelian di 'Wuling Shopping Festival', mendapatkan harga yang lebih hemat mulai dari Rp9.- 28 juta.

"Kami menggelar 'Wuling Shopping Festival' secara nasional dalam rangka memudahkan para pelanggan yang ingin memiliki produk Wuling. Kami pun berkomitmen untuk memenuhi permintaan pelanggan yang berpartisipasi dalam program ini dengan melakukan pengiriman unit segera sebelum Lebaran. Mari manfaatkan penawaran terbatas ini untuk miliki kendaraan Wuling sebagai teman mobilitas Anda, khususnya bagi yang akan melakukan perjalanan mudik," ujar Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, Sabtu (23/4).

Konsumen dapat merasakan kemudahan dalam 'Wuling Shopping Festival' melalui harga spesial yang ditawarkan. Pelanggan bisa menghemat sebesar Rp9.000.000 untuk setiap pembelian Formo. Kemudian, pelanggan yang ingin memiliki seri New Confero berkesempatan untuk menghemat hingga Rp14.000.000.

Wuling juga masih menggunakan harga special launching untuk lini produk New Cortez. MPV terbaru Wuling ini telah dilengkapi oleh inovasi modern yakni Wuling Indonesian Command (WIND) dan Internet of Vehicle (IoV) yang membuatnya disematkan Wuling Silver Logo. Terdapat 2 varian yang dihadirkan Wuling untuk New Cortez yaitu CE dan EX.

Mengenai penawaran menarik untuk Smart SUV dari Wuling, nilai hemat hingga sebesar Rp23.000.000 juga bisa didapatkan bagi pelanggan yang melakukan pembelian seri Almaz. Selain itu, pelanggan juga dapat menghemat sebesar Rp28.000.000 untuk setiap pembelian Almaz RS. Khusus untuk Almaz series juga tersedia promo gratis biaya service berkala selama 4 tahun atau 50.000 kilometer.

Keseluruhan promo di atas berlaku syarat dan ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai 'Wuling Shopping Festival', bisa mengunjungi dealer Wuling terdekat atau bisa ke laman website wuling.id. (S-4)