Royal Enfield Resmikan Tiga Gerai Ritel Baru

DALAM upaya untuk memperkuat jangkauan di wilayah Asia Pasifik, Royal Enfield mengumumkan dibukanya tiga gerai ritel dan servis terbaru di Indonesia, yang terdiri dari dua Store Eksklusif di Bandung dan Yogyakarta, serta satu Gerai Multi-Brand di Purwokerto.

Store Eksklusif di Bandung berlokasi di Jl Mohammad Toha No 30, sementara store eksklusif di Yogyakarta beralamat di Jl Parang Tritis No 38 Mantrijeron. Sedangkan gerai multi brand berlokasi di Jl Pahlawan Purwokerto No 83, Purwokerto.

Bandung yang sangat kaya akan budaya dan kreativitas merupakan salah satu kota yang memiliki komunitas Royal Enfield terbesar dan terkuat, sementara Yogyakarta dan Purwokerto yang merupakan kota penuh sejarah juga memiliki banyak pelanggan setia Royal Enfield.

Royal Enfield memiliki jaringan penjualan dan layanan yang tersebar luas di kawasan Asia Pasifik. Di Indonesia, ketiga tambahan gerai ini memperluas jaringan yang sudah ada sebelumnya, sehingga kini ada total tujuh gerai ritel di tanah air.

Pembukaan gerai baru ini tentunya akan menjadi momentum yang baik, terutama bagi pelanggan di Yogyakarta, Bandung, dan Purwokerto, untuk melakukan servis dengan suku cadang asli dari Royal Enfield, agar dapat mempersiapkan sepeda motor mereka untuk musim mudik.

Head of Business for Asia Pacific Royal Enfield Anuj Dua mengatakan, bahwa perusahaannya berkomitmen untuk menjadi pemimpin global di segmen menengah, dan Asia Pasifik merupakan pasar strategis yang sangat berperan penting untuk mencapai hal tersebut.

"Kami secara konsisten membangun akses yang lebih besar untuk komunitas setia dan penghobi sepeda motor Royal Enfield. Di Indonesia, kami melihat lonjakan pesat dalam komunitas pengendara Royal Enfield yang semakin menikmati kebiasaan berkendara santai dalam prinsip ‘Pure Motorcycling'," ujar Anuj Dua, Senin (25/4).

Dengan kehadiran tiga gerai baru ini, pelanggan dan penggemar sepeda motor di Indonesia kini dapat merasakan warisan 121 tahun Royal Enfield melalui rangkaian lengkap sepeda motor, pakaian dan aksesoris, yang semuanya tersedia di Store Eksklusif.

Rangkaian sepeda motor Royal Enfield yang tersedia di Indonesia adalah All-new Classic 350, Meteor 350, Continental GT 650, dan Interceptor 650, serta sepeda motor yang dibuat khusus untuk petualangan dan touring , Himalayan. (S-4)