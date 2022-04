Daihatsu Sirion, Mobil Kekinian Pilihan Generasi Muda

SAAT ini, generasi muda mendominasi demografi penduduk di Indonesia. Tak heran bila produsen, khususnya pada bidang otomotif sangat memperhatikan segmen ini untuk berusaha memberikan produk kendaraan terbaiknya, salah satunya lewat Daihatsu Sirion.



Daihatsu Sirion dengan tagline Sahabat Muda tampil stylish dan sporty membuat aktivitas kaum muda dengan Sirion jadi lebih menyenangkan.



Sirion memiliki dimensi keseluruhan PxLxT (mm) 3.895 x 1.735 x 1.525, sehingga menjadikan mobil ini tetap compact, fun to drive, sekaligus tetap memanjakan pengendara di dalamnya dengan area kabin luas.



Dengan ground clearance setinggi 150 mm; radius putar 5,1 meter; serta sistem kemudi bertipe EPS (Electric Power Steering), membuat Sirion cocok dikendarai di kondisi jalan perkotaan dengan aman dan nyaman.



Pada sisi eksterior, Sirion memiliki desain aero kit, ditambah fitur terkini seperti Front LED Headlamp with follow me home dengan leveling adjuster atau ketinggian sorot lampu yang dapat diatur, serta Rear Spoiler with High Mount Stop Lamp (HMSL), membuat tampilan Sirion lebih modern. Pada sektor kaki-kaki, Sirion juga dibekali dengan Polished Alloy Wheel berdiameter 15 inch yang sporty.



Pada bagian interior, Daihatsu Sirion memiliki kabin luas, sehingga berkendara pun menjadi lebih nyaman, serta head room dan ruang kaki Sirion terasa luas untuk penumpang di baris pertama, maupun baris kedua. Selain itu, bagasi Sirion juga fleksibel dan dapat menampung barang bawaan berukuran besar yang dapat diakomodir dengan baik dengan cara melipat kursi baris kedua sejajar dengan ruang bagasi (rear full flat mode) sehingga memperluas ruang penyimpanan barang.



Ketinggian posisi setir pada Daihatsu Sirion dapat diatur dan dipadukan dengan kursi pengemudi yang memiliki mode slide, recline, dan height adjuster, sehingga posisi mengemudi dapat diatur sesuai kenyamanan.



Uniknya, fungsi recline ini juga terdapat pada kursi penumpang bagian belakang guna menambah kenyamanan posisi duduk penumpang.



Daihatsu Sirion juga menyematkan pengaturan memory AC (Air Conditioner) untuk menyimpan pengaturan favorit, serta beragam fitur kenyamanan lainnya, seperti keyless entry, dan tombol start/stop engine yang dapat menyalakan mobil, dan buka-tutup pintu tanpa perlu pakai kunci agar lebih praktis dan aman.



Sirion juga dilengkapi audio display sebesar 7 inch yang dapat menampilkan layar smartphone pada head unit mobil melalui fitur mirroring.



Dalam hal keselamatan, Daihatsu Sirion juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang lengkap, seperti VSC (Vehicle Stability Control), TRC (Traction Control), ABS (Anti-Lock Braking System), dan EBD (Electronic Brakeforce Distribution) untuk memaksimalkan performa bermanuver dan pengereman. Sehingga berkendara menjadi semakin aman dan nyaman.

Selain itu, Sirion juga memiliki 4 buah air bag (front dan side airbag), ISOFIX, seat belt 3 titik bagi seluruh penumpang, serta sensor parkir depan, dan belakang ditambah kamera parkir yang membuat pengendara lebih aman, dan mudah ketika akan melakukan manuver mundur.



Daihatsu Sirion tersedia dalam 2 varian, yakni transmisi Manual, dan A/T (automatic), serta 5 pilihan warna sesuai dengan karakter favoritmu, seperti electric blue metallic, granite grey metallic, icy white solid, lava red metallic, dan glittering silver metallic. Untuk info harga lengkapnya dapat dilihat melalui website resmi daihatsu.co.id.



“Ada tiga hal yang diperhatikan millennials dalam membeli kendaraan: stylish, entertaining, dan peace of mind. Oleh karena itu, Daihatsu memberikan Sirion dengan tampilan yang sporty, serta beragam fitur yang kekinian sesuai dengan kebutuhan para generasi muda dalam mendukung aktivitasnya,” ujar Dendy Triyanto, Executive Coordinator Head of Product I Department PT Astra Daihatsu Motor (ADM). (OL-10)