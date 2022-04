HPM Hadirkan Varian Terbaru City Hatchback RS

PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan varian terbaru Honda City Hatchback RS pada Rabu (20/4), dengan berbagai penambahan fitur, termasuk teknologi keselamatan canggih Honda Sensing. Penambahan fitur keselamatan khas Honda ini menjadi yang pertama untuk teknologi keselamatan pada model Hatchback Honda dan sejalan dengan visi 'Safety for Everyone' yang dicanangkan Honda.

Penambahan fitur baru meliputi tiga bagian mulai dari eksterior, interior dan teknologi. Untuk bagian eksteriornya, terdapat penambahan New Honda LaneWatch, New Auto Headlights serta New Walk-Away Auto Lock. Untuk bagian interiornya terdapat; New 7" Interactive TFT Meter Cluster. Sedangkan untuk teknologi, sudah disematkan Honda Sensing yang meliputi; Collision Mitigation Brake System (CMBSTM), Road Departure Mitigation System (RDM), Lane Keeping Assist System (LKAS), Adaptive Cruise Control (ACC) serta Auto-High Beam.

"Dengan desain yang stylish sekaligus sporty serta berbagai fitur kekinian, Honda City Hatchback RS kini telah semakin populer terutama di kalangan anak muda. Sesuai dengan kebutuhan konsumen dan gaya hidup anak muda yang dinamis, kini kami melengkapi Honda City Hatchback RS dengan fitur keselamatan canggih yang membuat berkendara semakin aman sekaligus menyenangkan," ungkap Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy.

Sejak diluncurkan pertama kali di Indonesia pada 2021, Honda City Hatchback RS memperkuat eksistensi Honda di segmen Hatchback yang dekat dengan gaya hidup anak muda, sporty serta stylish dan populer di kalangan modifikator hingga di lintasan balap.

Honda City Hatchback RS berhasil terjual lebih dari 10 ribu unit dalam kurun waktu satu tahun sejak diluncurkan dan berhasil menjadi market leader di segmen hatchback hingga kini. Selain itu, Honda City Hatchback RS juga berhasil terpilih menjadi 'Car of the Year' 2021 dari Grid Oto.

Honda City Hatchback RS juga dilengkapi berbagai fitur kekinian lainnya, seperti Remote Engine Start pada varian RS CVT dan, One Push Ignition System, Cruise Control, Audio Steering Switch dan Hands-free Telephone (HFT) Switch dengan Voice Recognition.

Kendaraan ini didukung mesin 1.5L DOHC, 16 katup i-VTEC + DBW bertenaga maksimal 121PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm dikombinasi pilihan transmisi CVT & 6 M/T. Tersedia pula ECON Mode untuk pengaturan karakter berkendara yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.

Sementara itu, interior Honda City Hatchback RS dirancang untuk menambah kesan sporty serta nyaman dengan Sporty Meter Cluster with Red Accent yang terintegrasi dengan 8" Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio, hingga fitur ULTRA Seat, di mana penumpang dapat mengatur 4 mode berbeda pada kursi depan dan belakang (Utility Mode, Tall Mode, Refresh Mode, dan Long Mode).

Honda City Hatchback RS tersedia dalam 6 pilihan warna, di antaranya Phoenix Orange Pearl, Rallye Red, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, Platinum White Pearl, dan Meteoroid Gray Metallic.

Honda City Hatchback RS kini tersedia dalam dari tiga varian mulai dari MT yang dijual Rp333.600.000, varian CVT dengan harga Rp343.600.000, serta RS CVT with Honda SensingTM dengan harga Rp362.600.000. (S-4)