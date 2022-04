Transaksi IIMS Hybrid 2022 Bukukan Rp3 Triliun dan 9.634 Unit 

DYANDRA Promosindo sukses menggelar salah satu perhelatan event otomotif terbesar di Indonesia yakni Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 dari 31 Maret hingga 10 April 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pada hari ke-11 penyelenggaraan IIMS Hybrid 2022, telah diumumkan perolehan data sementara transaksi yaitu 6.850 unit dengan nilai transaksi Rp2,8 Trilliun, dimana beberapa brand masih dalam tahap konsolidasi data.

Sebagai professional Event Organizer bagian dari perusahaan Terbuka (Tbk), serta unit usaha Kompas Gramedia, Dyandra Promosindo menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas dalam tiap laporan terkait data transaksi, sehingga hanya laporan resmi darisetiap brand yang disampaikan kepada publik.

Transaksi lengkap dari sederet brand roda empat seperti BMW, Chery, DFSK, Honda, Hyundai, Jeep, Mazda, MG, Mitsubishi, serta Prestige yang menampilkan unit Tesla Terbaru, Toyota, Suzuki serta Wuling.brand roda dua yakni Benelli & Keeway, Energica, Gesits, Honda, Italjet, Kawasaki, KTM & Husqvarna, NIU, Royal Alloy, Royal Enfield, Volta, dan Yamaha serta Perhimpunan Pengusaha Aksesoris Mobil Indonesia (PAHAMI) dan puluhan brand aftermarket. Berdasarkan data yang terlapor, Faktual Value Transaksi pada IIMS Hybrid 2022 mencapai Rp3.435.634.425.990 dengan total 9,634 unit.

Hasil penjualan unit pada IIMS Hybrid 2022 meningkat sebesar 108,35% dari penjualan pada 2021. Sementara nilai transaksi juga meningkat tajam sebesar 70,08% dibanding 2021. Hasil ini, memberikan sinyal positif terhadap kebangkitan industri otomotif Indonesia sejalan dengan misi IIMS Hybrid 2022 'Together We Raise The Indonesia Automotive Industry'.

Berdasarkan pencapaian transaksi tersebut membuktikan bahwa industri otomotif Indonesia merupakan sektor yang sangat menjanjikan, terutama dengan perkembangan kendaraan listrik yang semakin menunjukan taringnya. Terlihat dari salah satu brand yang gahar dengan kendaraan listriknya yaitu Hyundai yang berhasil mencatat transaksi mencapai 1 Triliun Rupiah. Selain itu, gelaran IIMS Hybrid 2022 turut memberikan angin segar bagi UMKM lokal serta food & beverage dengan hadirnya beragam fasilitas bagi lokal tenant serta food court & food truck.

Dari sisi jumlah pengunjung, IIMS Hyndrid 2022 berhasil menarik 378,227 pengunjung offline. Sedangkan melalui virtual atau online IIMS Hybrid 2022, membukukan total 710,788 halaman dilihat pada websitewww.indonesianmotorshow.com.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Bambang Soesatyo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Moeldoko, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Herindra, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Zainut Tauhid Sa'adi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, serta dukungan dari seluruh jajaran pemerintah baik dari pusat hingga daerah," ungkap Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh. (S-4)