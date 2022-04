Jumlah SPK Hyundai Tembus 1.500 Unit di IIMS Hybrid 2022

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mencatatkan berbagai pencapaian selama kehadirannya di perhelatan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 yang terselenggara pada 31 Maret hingga 10 April 2022. Dengan mengusung tema ‘Into The Spotlight of Indonesia’s Mobility’, Hyundai meraih berbagai hasil positif di ajang pameran tersebut.

Hyundai mencatatkan lebih dari 1.500 total pemesanan di IIMS 2022. Berbagai penghargaan juga diraih Hyundai di acara pameran otomotif akbar tersebut, yaitu: Best APM Outdoor Activity, Best Electric Car, dan Most Tested Car Choice.

Hyndai IONIQ 5 menjadi produk kendaraan listrik yang memperoleh respon positif dengan membukukan lebih dari 800 pemesanan, diikuti oleh CRETA yang menjadi SUV terfavorit di booth Hyundai dengan hampir 600 pemesanan selama IIMS 2022.

Antusiasme luar biasa diperlihatkan di area test-drive Hyundai Experience dengan total hampir 5.000 permintaan test-drive, di mana IONIQ 5 melayani sesi test-drive terbanyak mencapai lebih dari 3.000 permintaan, kemudian disusul oleh CRETA dengan hampir 1.000 permintaan test-drive.



“Kami sangat mengapresiasi antusiasme pengunjung IIMS 2022 terhadap partisipasi Hyundai di salah satu event otomotif terbesar di Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada para pelanggan di Indonesia yang memiliki minat tinggi dan menaruh kepercayaannya terhadap Hyundai. Sebagai game-changer di industri otomotif, kami berkomitmen untuk terus memberikan terobosan dan inovasi yang melebihi ekspektasi pelanggan kami agar semakin meningkatkan kepuasan mereka,” ujar President Director HMID SungJong Ha melalui siaran resminya, Rabu (13/4).

IONIQ 5 merupakan mobil listrik mid-size terbaru yang diperkenalkan pada pembukaan IIMS 2022 dan memperoleh sambutan yang luar biasa dengan jumlah permintaan mencapai lebih dari 800 pemesanan di IIMS 2022 dan menyumbang 51% dari keseluruhan transaksi yang dicatatkan oleh HMID.

Sambutan positif juga diperlihatkan oleh CRETA yang berhasil mengamankan hampir 600 pemesanan atau 36% dari semua catatan transaksi. Hal ini berkat tampilannya yang stylish dan memiliki banyak fitur canggih, disertai dengan gebrakan inovatif melalui teknologi Hyundai Bluelink dan layanan khusus My Own CRETA. Selain itu, catatan pemesanan lainnya juga diikuti oleh produk unggulan Hyundai, yaitu PALISADE, SANTA FE, dan STARIA.

HMID juga berhasil membawa pulang serangkaian penghargaan dari IIMS 2022, yaitu Best Electric Car dan Most Tested Car Choice yang diberikan untuk IONIQ 5, serta Best APM Outdoor Activity karena kehadiran Hyundai Experience, yaitu area khusus yang dilengkapi dengan banyak rintangan di mana pelanggan dapat menguji coba berbagai kelebihan lini produk unggulan dari Hyundai. (S-4)