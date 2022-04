MMKSI Raih Capaian Positif di Ajang IIMS 2022 

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melaporkan pencapaian positif di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022. Sepanjang sebelas hari pameran, 31 Maret – 10 April 2022, MMKSI berhasil membukukan 1.186 unit pesanan kendaraan (SPK).



Mitsubishi New Xpander (termasuk Xpander Cross), berkontribusi lebih dari 49%. Sementara Pajero Sport memberikan kontribusi sebesar 48%, sedangkan Triton yang berkontribusi sebesar 3%.

Kehadiran Mitsubishi Motors di IIMS Hybrid 2022 juga mendapatkan antusiasme yang sangat positif dari konsumen dan pengunjung. Terbukti dari banyaknya jumlah pengunjung di both Mitsubishi Motors, maupun yang melakukan test drive model unggulan Mitsubishi seperti New Xpander Ultimate CVT, New Xpander Cross CVT Premium, dan Pajero Sport Ultimate Dakar 4x2.

Melihat penerimaan sangat positif dari pengunjung pada booth Mitsubishi Motors, pihak penyelenggara IIMS 2022 menganugerahkan penghargaan 'Most Interactive Booth' kepada MMKSI pada seremoni penutupan pameran.

“Kami mengapresiasi antusiasme konsumen yang tinggi terhadap brand dan model Mitsubishi Motors di Indonesia, terutama pada ajang IIMS 2022, dimana kami ingin menyosialisasikan kembali konsep branding terbaru 'Life Adventure', serta peningkatan kualitas dan beragam layanan Mitsubishi Motors di Indonesia secara lebih luas lagi kepada masyarakat guna memastikan konsumen mendapatkan pengalaman terbaik terkait manfaat produk serta kemudahan layanan pada keseluruhan proses kepemilikan kendaraan,” ungkap President Director MMKSI Naoya Nakamura, dalam siaran resminya, Rabu (13/4).

Di ajang IIMS 2022, MMKSI juga menghadirkan kendaraan listrik murni Mitsubishi Minicab MiEV. Saat ini Minicab MiEV dalam tahap serah terima dengan empat mitra di Indonesia, yakni, PT Pos Indonesia, PT Haleyora Power, Gojek, dan DHL Supply Chain, yang telah menandatangani nota kesepahaman untuk menggunakan Minicab MiEV untuk studi bersama sebagai kendaraan operasional mereka. (S-4)