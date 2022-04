Rantai DID X VR46 Signature Edition Resmi Dipasarkan di Indonesia

BERBICARA MotoGP rasanya hambar tanpa menyebut Valentino Rossi sebagai legenda hidup di ajang balap motor paling bergengsi sejagat tersebut. Bagaimana tidak. Sosok ramah dan periang asal Italia yang dijuluki 'The Doctor' ini memang punya prestasi yang mengagumkan.

Pria kelahiran 16 Februari 1979 ini telah menyandang gelar juara dunia di empat kelas berbeda yang diraihnya dalam waktu tujuh tahun berkarier. Pembalap dengan nomor punggung 46 ini merupakan salah satu pembalap sepeda motor tersukses sepanjang sejarah, dengan total 9 gelar juara dunia, masing-massing tujuh gelar di kelas puncak (500cc/MotoGP) dan dua gelar di kelas 250cc dan 125cc.

Tidak mengherankan bila sosoknya dikenal dan disukai tidak hanya para pecinta balap motor, tetapi juga masyarakat yang awam MotoGP. Wajar saja jika banyak produsen khususnya yang terkait dunia otomotif mencoba menggaet namanya untuk memberikan imej produk mereka. Tak terkecuali pabrikan rantai sepeda motor asal Jepang, DID.

Dalam acara bertajuk 'Ride with the Legend yang digelar di Idemitsu Moto Lounge, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Rabu (13/4), PT NGK Busi Indonesia yang menjadi distributor resmi rantai motor DID di Indonesia, memperkenalkan produk rantai motor hasil kolaborasi dengan Valentino Rossi terbaru yang diberi label DID x VR46 Signature Edition.

Menurut Marketing Manager PT NGK Busi Indonesia Ardhieta Wicaksana, DID x VR46 Signature Edition sudah lama ditunggu-tunggu oleh para pecinta roda dua di Tanah Air. Berkat antusiasme dari para penggemar VR46 dan para pemilik speed shop akhirnya mampu meyakinkan pihak DID untuk menghadirkan rantai edisi spesial tersebut.

"Seri ini dilengkapi dengan material dan spesifikasi siap balap dengan tetap memasstikan keseimbangan performa dan durabilitas untuk pemakaian sehari-hari. Untuk mendapatkan masa pakai yang panjang dan meminimalisasi friksi, Seri VR46 dibekali dengan seal X-Ring yang telah dipatenkan oleh DID," ujar Ardhieta, di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (13/4).

Seal X-Ring berfungsi menurut Ardhieta adalah untuk menjaga pelumas pada pin dan roller rantai tetap berada pada tempatnya sekaligus mencegah air dan kotoran masuk ke dalam celah antara pin dan roller rantai. Desain seal yang berbentuk X menjadikannya sangat fleksibel sehingga setiap mata rantai dapat bergerak fleksibel lancar dan mulus tanpa hambatan.

"Selain itu terdapat teknologi Direct Energy Transfer hasil riset dan pengembangan dari balap MotoGP yang menjaga pin rantai tetap rigid saat akselerasi ekstrem sehingga tenaga dari mesin dapat tersalur dengan sempurna ke roda," imbuhnya.

Selain performanya yang bagus, rantai DID x VR46 Signature Edition hadir dengan tampilan yang istimewa, karena menjadi satu-satunya yang memiliki warna emas pada plat rantai bagian dalam, dan silver di bagian luar yang dipadukan dengan master link (penyambung rantai) berwarna kuning kehijauan khas 'The Doctor' dengan grafir logo VR46.

Ardhieta menambahkan bahwa rantai motor edisi spesial ini memiliki desain universal sehingga dapat digunakan pada sepeda motor mulai dari 150 cc hingga 1.000 cc dengan ukuran 428, 520, dan 525 yang dijual dengan harga mulai Rp1 jutaan. (S-4)