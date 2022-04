New Hiace dan New Dyna Kini Berstandar Euro4

PT Toyota-Astra Motor (TAM) secara bersamaan menghadirkan New Hiace dan New Dyna untuk memenuhi kebutuhan di sektor komersial serta mendorong roda perekonomian nasional. Kehadiran keduanya juga menyambut era baru aplikasi standar emisi EURO 4 untuk mesin diesel yang mulai berlaku April 2022 serta pelaksanaan aturan ODOL (Over Dimension & Over Loading) untuk kendaraan pengangkut barang sehingga pelanggan fleet dapat memanfaatkan keduanya secara optimal dalam menjalankan bisnis perusahaan.

“New Hiace diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan industri wisata, travel, kesehatan dan industri lainnya dengan meningkatkan kinerja engine yang lebih bertenaga dan efisien, serta improvement pada beberapa feature untuk memberikan kenyamanan berkendara yang lebih baik kepada pelanggan. Sementara New Dyna diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan logistik dengan mesin yang berperforma tinggi dan design yang lebih gagah. Baik New Hiace dan New Dyna kini juga telah lolos uji emisi EURO 4 sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata President Director TAM Susumu Matsuda, Kamis (7/4)..

Meski di tengah pandemi covid-19, penjualan Hiace tetap menguasai segmen Commercial Van. Pada 2020, whole sales Hiace tercatat 1.886 unit atau menguasai 92,86% pangsa pasar. Sementara pada 2021, sales Hiace mencapai 2.253 unit atau menguasai 97,87% pasar di kelasnya.

Toyota juga meningkatkan kinerja mesin diesel pada Hiace Commuter dengan memasang power unit 1KD-FTV 2.982 cc bertenaga 136 PS pada 3.400 rpm dan torsi 30,6 Kgm pada 1.200 – 2.400 rpm. Penambahan kapasitas mesin merupakan upaya memperkuat kemampuannya mengangkut penumpang di segala medan jalan, meningkatkan kualitas berkendara, serta membuat Hiace Commuter lebih efisien bahan bakar.

Hiace Commuter 16-seater kini dibekali Electric-Retractable Outer Mirror, New LED Foglamp, serta pilihan warna Silver Metallic dan White. Aada pula tambahan New Parking Sensor, USB Charging sebanyak 4 ports, 3-Points Seat Belt di seluruh bangku, Dual SRS Airbags, dan rem ABS+BA dengan piringan cakram di roda depan sebagai safety features.

Model tertingginya Hiace Premio tetap mengandalkan mesin 1GD-FTV 2.800 cc 4 silinder VNT Intercooler melewati transmisi manual 6-speed yang sudah terbukti ketangguhannya sejak 2019. Apalagi sekarang unit diesel ini sudah memenuhi aturan emisi EURO 4. Dapur pacu ramah lingkungan ini sanggup menghasilkan tenaga hingga 176,8 PS pada 3.400 rpm dan torsi 42,8 Kgm pada 1.400 – 2.600 rpm.

]Hiace Premio dilengkapi tambahan New Parking Sensor, USB Charging sebanyak 4 ports, New Parking Camera, dan Display Audio AVX 7 Inch guna memenuhi kebutuhan hiburan seluruh penumpang. Sebagai model paling mewah dengan menawarkan kenyamanan kabin, Hiace Premio memiliki 10 Rear Seat Number and Arrangement.

New Dyna

New Dyna kini hadir dengan line-up baru melalui 3 tipe yaitu 115 ST 4x2 5 MT, 136 HT HI-GEAR 4X2 6 MT, dan 136 HT HI-GEAR 4X2 6 MT (PTO). Power Take Off (PTO) adalah fitur yang menyalurkan tenaga mesin untuk menggerakkan perangkat lain seperti alat untuk mengangkat bak pada dump truck.

Sesuai standar emisi EURO 4, Toyota memasang mesin baru N04C-W 4.000 cc bertenaga 115 PS pada 2.500 rpm dan torsi 36 Kgm pada 1.200 – 2.200 rpm untuk 115 Series. Sedangkan untuk 136 Series, tenaganya mencapai 136 PS pada 2.500 rpm dan torsi 40 Kgm pada 1.400 – 2.500 rpm. New Dyna 115 Series masih memanfaatkan transmisi manual 5-speed, sedangkan 136 Series memanfaatkan transmisi manual 6-speed baru.

Penggunaan dapur pacu baru juga sebagai upaya untuk meningkatkan GVW (Gross Vehicle Weight) untuk membawa barang sesuai regulasi Zero ODOL (Over Dimension & Over Loading). Pada 115 Series, GVW meningkat dari 5,2 Ton menjadi 5,4 Ton, sementara pada 136 Series, GVW meningkat dari 8,25 Ton menjadi 8,6 Ton.

New Dyna tampil More Tough Look Design pada bumper dan grille depan, desain baru pada lampu utama dan panel bodi depan, logo Toyota yang lebih besar, New Design with White Color Lens Foglamp, dudukan spion samping sewarna bodi, grade sticker dan stiker EURO 4 sebagai penanda sudah sesuai regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. New Dyna hadir dengan warna bodi ikonik yaitu Red.

Masuk kebagian dalam, warna kabin diubah lebih gelap agar tampil lebih gagah . Termasuk beberapa sentuhan ringan seperti desain terkini blower AC ditambah boost ventilator, desain baru pada center cluster dan mobile stand, lokasi laci penyimpanan baru di bawah dashboard, serta seat cover yang kini berwarna dark brown dengan pola desain anyar. (S-4)